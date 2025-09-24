Ecologistas exigen un reparto de cuotas pesqueras que premie las prácticas responsables

Archivo - Un marinero durante una salida a faenar del barco ‘Mariñeiro 2’, a 27 de diciembre de 2023, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF han exigido a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que revise la propuesta de Real Decreto en tramitación sobre la asignación de posibilidades de pesca para convertirlo en "una herramienta clave para alcanzar un modelo pesquero más sostenible, justo y transparente".

En concreto, reclaman que el texto incorpore incentivos reales para llevar a cabo prácticas responsables, como criterios que premien activamente la reducción de capturas accidentales y de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), así como la incorporación de la mujer al sector y el relevo generacional.

Asimismo, piden un reparto "más equitativo", lo que a su juicio se traduciría en elevar al 20% el porcentaje mínimo asignado a cada una de las tres categorías de criterios que se emplean para la asignación de las posibilidades de pesca a los buques (económico, ambiental y social).

Por otro lado, inciden en la importancia de reforzar la participación con la creación de un Comité Asesor de Gestión de Cuotas, permanente y multidisciplinar, y la publicación de todos los detalles de los repartos en una web pública. Finalmente, solicitan que se establezca un horizonte temporal concreto (2030) con objetivos claros y medibles para garantizar la implementación de la normativa.

En líneas generales, las ONG creen que este Real Decreto representa "una gran oportunidad" en lo que respecta a los criterios para el reparto de posibilidades de pesca para avanzar hacia la pesca de bajo impacto y alto valor social, que enriquezca a las comunidades costeras y no sólo a las grandes empresas.

Aún así, advierten que esto sólo será posible si la norma es "renovadora" y tiene objetivos cuantificables y fechas concretas, capaz de sentar las bases de un sistema de reparto que premie buenas prácticas "y no a quienes más pescan". "Se corre el riesgo de mantener el 'statu quo' y sin capacidad de cambios reales en una transición social y ambiental justa", han avisado.

Al margen de ello, los ecologistas han mostrado su preocupación por el hecho de que se estén modificando varias regulaciones entre las que se encuentran medidas técnicas como el aumento de las dimensiones de las redes de enmalle, palangrillo y palangre. En este sentido, han advertido de que estos cambios podrían suponer en algunos casos "duplicar, incluso triplicar" el esfuerzo pesquero sin que se aporte una justificación científica o estudio socio-económico.