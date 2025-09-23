Educación propone reducir por ley las ratios en aulas con alumnado especial y centros desfavorecidos

Archivo - Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha planteado reducir por ley la ratio en aulas con alumnado con necesidades especiales y en centros docentes situados en zonas de complejidad social. Asimismo, también está prevista una "reducción progresiva general" de los números máximos de alumnado por aula y en aquellos cursos donde se transiciona de educación Primaria a ESO.

Educación ha presentado el anteproyecto de ley a los sindicatos ANPE, CCOO, UGT, CSIF, STES y CIG este martes. Según el ministerio, el impacto de la reducción del número alumnos por aula repercute en la mejora de la educación y las ratios "razonablemente dimensionadas" favorecen la integración del alumnado y "la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva, facilitando la atención a las diferencias y dificultades del alumnado".

De las cuatro líneas de actuación propuestas para la bajada de ratio, Educación ha subrayado que los efectos positivos más directos de esta disminución se dan cuando "se aplica en centros que atienden a un porcentaje significativo de alumnado procedente de zonas con dificultades socioeconómicas o con condiciones de vulnerabilidad".

En esta línea, el Ejecutivo ha manifestado que "intervenir sobre las ratios desde la perspectiva del principio de equidad debería contribuir a incrementar las tasas de éxito escolar y disminuir las de abandono educativo".

Asimismo, se plantea también reducir el número de alumnos en aulas con estudiantes con necesidades especiales. El objetivo es "que todo el alumnado reciba la mejor y más adecuada atención educativa y reducir la carga de trabajo necesaria para la realización de adaptaciones pedagógicas y organizativas que se requiere por parte del profesorado", ha explicado Educación en nota de prensa.

En cuanto a las ratios máximas en cursos de transición como son los dos últimos de Primaria y los dos primeros de ESO, Formación Prosenional Básica y Bachillerato, se argumenta que "son unos de los momentos más importantes de la historia escolar personal del alumnado", por lo que es necesario que los alumnos reciban "mayor atención y apoyo".

En el caso del alumnado de los ciclos de Formación Profesional, se menciona que la reducción se realizaría para "asegurar su éxito en todo lo posible, prevenir su abandono y alcanzar su título profesional básico". En el caso de Bachillerato, al ser una enseñanza curricularmente exigente, se justificaría la reducción para que el profesorado pueda "atender individualmente" al alumno y "observar sus progresos o necesidades".

DISMINUCIÓN DE CARGA PARA EL PROFESORADO

Además, en el documento se pone de manifiesto que esa disminución se relaciona con la reducción de la carga laboral del profesorado y, por tanto, con la mejora del "bienestar docente" y la "facilitación de la innovación metodológica".

Por otra parte, en el anteproyecto de ley también se contempla fijar un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas, según ha confirmado el Ministerio en nota de prensa, desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas.

"CONTRIBUIRÁ A RESOLVER PARTE DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES"

Por su parte, el sindicato CSIF considera que la reducción de ratios "contribuirá a resolver parte de los problemas estructurales del sistema educativo" y que su anuncio es "consecuencia de la presión y de las movilizaciones que nuestra organización ha protagonizado en los últimos meses en defensa de la mejora de las condiciones laborales del profesorado", como han señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, ha defendido que esta propuesta confirma "que no existe legislación básica que ampare el horario lectivo del personal docente y que el Ministerio tiene competencia sobre ello".

"CSIF estará expectante para que esta negociación no se dilate y se concrete en breve para seguir elaborando un Estatuto Docente que incluya, entre otras reivindicaciones, mejoras retributivas, adaptación de niveles adecuados a la titulación, carrera profesional, mejora de licencias y permisos, y una reforma del sistema de acceso", han concluido.