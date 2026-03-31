Efectivos de Transición Ecológica refuerzan la extinción del incendio en Losar de la Vera (Cáceres)

Efectivos de Transición Ecológica refuerzan la extinción del incendio en Losar de la Vera (Cáceres).
Efectivos de Transición Ecológica refuerzan la extinción del incendio en Losar de la Vera (Cáceres). - MITECO
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 31 marzo 2026 12:02
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   MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están reforzando la extinción del incendio de Losar de la Vera (Cáceres), según ha informado el Ministerio a las 10:29 horas.

   En concreto, se encuentran desplegados un helicóptero KILO de Huelma (Jaén); una brigada helitransportada y un helicóptero bombardero tipo 2 de Pinofranqueado (Cáceres); dos aviones anfibios FOCA de Torrejón (Madrid); y una brigada de labores preventivas de La Iglesuela (Toledo).

   Además, también están desplegados un helicóptero MIKE de La Iglesuela (Toledo); otro de Prado Esquiladores (Cuenca) y un avión ACO de León (Base ACO).

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