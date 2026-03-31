Efectivos de Transición Ecológica refuerzan la extinción del incendio en Losar de la Vera (Cáceres). - MITECO

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están reforzando la extinción del incendio de Losar de la Vera (Cáceres), según ha informado el Ministerio a las 10:29 horas.

En concreto, se encuentran desplegados un helicóptero KILO de Huelma (Jaén); una brigada helitransportada y un helicóptero bombardero tipo 2 de Pinofranqueado (Cáceres); dos aviones anfibios FOCA de Torrejón (Madrid); y una brigada de labores preventivas de La Iglesuela (Toledo).

Además, también están desplegados un helicóptero MIKE de La Iglesuela (Toledo); otro de Prado Esquiladores (Cuenca) y un avión ACO de León (Base ACO).