Elcano cree que Trump encarecerá el Acuerdo de París mientras que MITECO piensa que EEUU seguirá interesado en el clima.

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lara Lázaro Touza, investigadora principal de Real Instituto Elcano, ha afirmado que si el presidente electo de Estados Unidos (EEUU) saca al país del Acuerdo de París, su ausencia en el cumplimiento de los compromisos allí recogidos será "más onerosa" para el resto de naciones.

"Es importante pensar que la senda establecida para la Unión Europea (UE) o China no va a alterarse de forma significativa con la ausencia de EEUU. Estamos en un periodo de acompañamiento de esos objetivos ambiciosos", ha remarcado.

Por el contrario, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, cuyo organismo depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha indicado que aunque EEUU decida no participar en las Cumbres del Clima, ella cree que habrá internamente en el país "una gran demanda de generar nuevos puestos de trabajo, de ser competitivos". "El interés económico no se va a poder borrar por un interés ideológico", ha destacado.

Así se han expresado las expertas en una nueva edición de 'Conversaciones entre expertos' de la Fundación Naturgy, que están centradas en temas de actualidad sobre energía, medioambiente y sostenibilidad y que en este caso han girado en torno a las conclusiones y avances alcanzados en la COP29 celebrada en Bakú (Azerbaiyán) la semana pasada.

Ambas han coincidido en valorar el hecho de que se celebren las cumbres y, con respecto a la COP29, que el Norte Global haya acordado aportar 300.000 millones de dólares al Sur Global. De cara a la COP30, que se celebrará en 2025 en Brasil, las dos han señalado la importancia de lograr ambición en los compromisos nacionales alineados con la reducción de emisiones. Asimismo, han comunicado que esperan que se trate la agenda de mitigación, tema que no se recoge en las conclusiones de la COP29.

Por su parte, Ulargui ha explicado que es "muy importante" no dejar de cuidar las Cumbres del Clima, que ella considera un "ejercicio de monitoreo y rendición de cuentas". "Aumentar la rendición de cuentas nos sirve para avanzar y poner sobre la mesa las dificultades y exportar las soluciones de unos países a otros", ha destacado.

Además, ha evidenciado un dato muy relevante: desde el Acuerdo de París, las medidas establecidas por los 197 países participantes han supuesto un aumento del calentamiento global de 2,7 grados, por lo que "sin el Acuerdo de París estaríamos por encima de 3 o 4. Tendríamos el doble de impactos según los escenarios climáticos".

En lo que concierne a la COP29, ha explicado que los fondos acordados se van a dirigir a aquellos países con necesidades especiales y a las economías medias que necesitan impulsar la inversión privada. Por una parte, irán destinados a los países más vulnerables, como son los más pobres y las economías insulares. Y por otro, se emplearán en cuestiones de adaptación, como puede ser la implantación de sistemas de alerta temprana o el refuerzo de infraestructuras.

"Se ha producido una ampliación de la base de donantes tradicionales y, en este contexto, es muy relevante el papel de los bancos multilaterales de desarrollo porque va a implicar reconducir la financiación climática", ha recalcado.

En la COP30, ha comunicado que espera que se trate la mitigación, un "elemento de preocupación" respecto al proceso y voluntad real de países productores de avanzar en transición. Según ha indicado, cuando se mira la Agencia Internacional de la Energía, el uso de los combustibles fósiles no ha bajado. No se está produciendo una sustitución en sentido amplio, por lo que el calentamiento, los grados no bajan. Según su opinión, es el momento de eliminar subsidios a combustibles e invertir en lo que da seguridad a las energías renovables.

EL ACUERDO EN LA COP29 HA SIGNIFICADO UN "ALIVIO CONTENIDO"

Por su lado, Lázaro ha indicado que sin las Cumbres del Clima no se podría tener una "coordinación dinámica" para mantener un clima estable. "(Son) el espacio de consenso para las soluciones globales", ha valorado la investigadora principal de Real Instituto Elcano y profesora de Teoría Económica en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid).

A su vez, ha incidido en que el acuerdo de la COP29 ha conllevado una sensación de "alivio contenido". En sus palabras, el hecho de haber alcanzado un consenso que no estaba claro "es todo un logro". De cara a la COP30, ha transmitido también su esperanza de que haya más espacio para el diálogo social y que se trate el avance en la transición justa.

En la apertura de la jornada, la directora general de la Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, ha definido como "grandes avances" los "logros" obtenidos en la COP29 "teniendo en cuenta el escenario geopolítico en el que se ha desarrollado la cumbre". En el cierre, el vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma, José Manuel Morán, ha recordado también la importancia de la naturaleza en la toma de decisiones. Desde su punto de vista, no se puede hablar de desarrollo humano sin hablar de desarrollo humano en la naturaleza.