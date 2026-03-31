Los embalses españoles almacenan 46.608 hm3 y están al 83,3%, 10,4 puntos más que el año pasado

Archivo - Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 46.608 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 83,3% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Durante la última semana, apenas ha registrado un aumento de 15 hm3.

Aún así, los embalses están 10,4 puntos por encima que el año pasado, cuando el tren de borrascas de marzo hizo que la reserva hídrica subiera hasta los 40.857 hm3, es decir, hasta el 72,9% de su capacidad. Además, se encuentra 23,3 puntos por encima de la media de la última década para estas fechas, en la que los embalses se encontraran al 60% de su capacidad con 33.670 hm3.

Durante los últimos días, las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en Santa Cruz de Tenerife, donde se han registrado 23,2 litros por metro cuadrado (l/m2).

En este sentido, la vertiente atlántica almacena 36.131 hm3 y está al 85,2% de su capacidad. Mientras tanto, la mediterránea tiene 10.558 hm3, por lo que se encuentra al 77,4% de su capacidad.

Las Cuencas internas del País Vasco al 100%. Al margen de ello, hay tres cuencas al 90% o por encima: el Cantábrico Oriental (93,2%), Guadalete-Barbate (90,7%) y las Cuencas internas de Cataluña (90%).

Además, hay nueve que superan el 80%: Tinto, Odiel y Piedras (89,5%), Galicia Costa (89,3%), el Duero (86,8%), el Guadiana (86,7%), el Miño-Sil (86,1%), el Guadalquivir (85,9%), el Cantábrico Occidental (85,7%), el Ebro (83,4%) y el Tajo (80,8%).

Por debajo sólo se encuentran la Cuenca Mediterránea Andaluza, que está al 76,3%; el Júcar, 67,6%; y el Segura, que a pesar de ser una cuenca que habitualmente almacena poca agua supera el 50% y se sitúa al 54,7%.