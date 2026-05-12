Los embalses españoles almacenan 47.010 hm3, el 83,9% de su capacidad, 23,2 puntos más que el año pasado

Archivo - Solsticio de invierno en el embalse de Santillana, a 21 de diciembre de 2025, en Manzanares el Real, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española almacena 47.010 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 83,9% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

En comparación, está 23,2 puntos por encima del año pasado por estas fechas, cuando los embalses se encontraban al 60,7% y almacenaban 34.037 hm3. A su vez, supera en 20,7 puntos el nivel de la última década para esta época del año, cuando tenía una media de 35.430 hm3 y estaba al 63,2%.

Durante esta última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Navacerrada, donde se han recogido un total de 60,2 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente atlántica almacena 35.957 hm3 y está al 84,7% mientras que la mediterránea tiene 11.053 hm3 y se encuentra al 81%.

En total, hay dos cuencas que superan el 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (92,2%). A su vez, hay diez que sobrepasan el 80%: Guadalete-Barbate (89,3%); el Ebro (88,5%); el Guadalquivir (87,8%); el Duero (87,5%); Tinto, Odiel y Piedras (86,9%); el Miño-Sil (86,6%); el Cantábrico Oriental (86,3%); el Guadiana (85,9%); el Cantábrico Occidental (83,9%) y Galicia Costa (80,4%).

Por lo demás, con niveles más bajos, pero aún así por encima del 50% se encuentran el Tajo, que está al 78,9%; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 76,9%; el Júcar, 68,3%; y el Segura, al 59,5%.