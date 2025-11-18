Archivo - Sede de RTVE en Prado del Rey, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer, 23 de octubre, el real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de Administración de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Las emisiones de RNE en Onda Media finalizarán antes del 31 de diciembre tras 88 años y se informará a la población mediante una campaña especial sobre las distintas modalidades alternativas para poder escuchar la programación de Radio Nacional y de Radio 5.

Según ha explicado este martes RTVE, con independencia del despliegue de la radio digital en DAB+ y su consiguiente aumento de cobertura, "se reforzará la cobertura de FM en aquellas zonas puntuales que pudiesen verse especialmente afectadas por el apagado de la Onda Media".

En este sentido, ha destacado que Radio Nacional y Radio 5 ya presentan una "elevada" cobertura poblacional en FM. Además, ha indicado que es posible escucharlas en todos los hogares y edificios en los que ya se recibe la TDT y en todo lugar que disponga de cobertura de internet inalámbrica a través de RNE Audio.

"La decisión del apagado de la Onda Media no sólo obedece a criterios lógicos de evolución tecnológica, sino también medioambientales y de eficiencia", ha señalado, para después argumentar que la red de centros de Onda Media de RNE presenta un consumo eléctrico "muy elevado del que se deriva una elevada huella de carbono".

RTVE ha añadido que su coste energético y económico es "considerablemente superior" al de la FM y, por supuesto, al del DAB+. "No en vano, la Onda Media es una tecnología con la que se empezó a emitir regularmente hacia 1920 y que fue claramente superada en la década de 1960", ha apostillado.

La Corporación ha asegurado que el trasvase mayoritario de audiencia de la Onda Media a la FM se produjo en España en los años ochenta del siglo pasado por la mayor oferta de contenidos y la mejora en la calidad de audio. En la actualidad, según ha apuntado, la escucha el 1% de la población.

Respecto a Europa, RTVE ha asegurado que ya hay 26 países que han cesado sus emisiones de Onda Media. "En aquellos países en los que no se ha apagado, su audiencia es muy escasa e incluso en algunos de ellos, como en el caso de Italia, República Checa o Eslovenia, sus radiodifusores públicos nacionales han cesado sus emisiones", ha indicado.

Por otro lado, sostiene que la fabricación y disponibilidad de receptores de radio nuevos con Onda Media se ha reducido "de forma drástica en todo el planeta, existiendo una notable escasez que dificulta cada vez más el acceso a estas emisiones" y que cada vez hay menos vehículos nuevos que incorporan recepción de Onda Media en Europa.