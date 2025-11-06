Las emisiones de la UE cayeron un 2,5% en 2024, sobre todo por la transición energética, según la AEMA

Archivo - Decenas de coches en la A-3, a 27 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la Unión Europea (UE) cayeron un 2,5% en 2024 sobre todo por la transición energética, aunque aún "queda mucho por hacer" para que los 27 alcancen sus metas energéticas para 2030. Esta ha sido la principal conclusión de la última revisión anual del progreso de la UE en materia de energía y clima que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado este jueves.

El informe, titulado 'Tendencias y proyecciones', se basa en datos facilitados por los 27 Estados miembros de la UE, cinco países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) y nueve Partes Contratantes de la Comunidad de la Energía.

A lo largo del texto, la AEMA informa de que las emisiones de todos los países estudiados disminuyeron un 37% con respecto a los niveles de 1990. De hecho, este número crece hasta superar el 39% si se consideran únicamente las emisiones netas de gases de efecto invernadero dentro de la UE y se excluyen las procedentes del transporte aéreo y marítimo internacional.

De acuerdo con el organismo europeo, las mayores reducciones en 2024 se produjeron en el sector del suministro energético, al igual que en años recientes. En líneas generales, ha destacado "aún queda mucho por hacer" para lograr metas como alcanzar al menos un 42,5 % de energías renovables para 2030.

"Para lograr la meta de energías renovables para 2030, el aumento anual de la capacidad instalada de energías renovables debe duplicarse con creces en comparación con los promedios de los cinco años anteriores. En cuanto al consumo final de energía, las reducciones anuales también deben duplicarse con creces", ha destacado.

En líneas generales, la AEMA indica que, de acuerdo con los últimos datos, la UE espera lograr una reducción neta de emisiones del 54% para 2030 en comparación con los niveles de 1990 siempre que los Estados miembros apliquen íntegramente tanto las políticas y medidas actuales como las previstas. Ésto sitúa al club comunitario "ligeramente por debajo" del objetivo de reducción del 55%.

Para mantener el progreso, ha destacado que habrá que prestar "una atención especial" a varios acontecimientos como el descenso interanual de las ventas de vehículos eléctricos en 2024, el estancamiento en la reducción de las emisiones de GEI en ciertos sectores y Estados miembros y la tendencia negativa a largo plazo en la captura de carbono de los bosques y suelos de la UE.

"En conjunto, estas tendencias subrayan la necesidad de mantener un firme compromiso con la acción climática y de invertir en ella", ha recalcado.