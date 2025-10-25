EMT refuerza desde este sábado su servicio en líneas de autobuses con destino a los cementerios por Todos los Santos

Archivo - Imagen de archivo. Autobús frente al cementerio de San Isidro. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) incrementará desde este sábado y hasta el próximo 2 de noviembre la dotación de autobuses en sus líneas de autobús que conectan con los principales cementerios de la capital, con motivo de la festividad de Todos los Santos.

El refuerzo tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos a los distintos camposantos madrileños, ante el previsible aumento de la demanda durante estos días, ha indicado la EMT.

En concreto, incrementará el servicio en las líneas 25 (Plaza de España - Casa de Campo); 106 (Manuel Becerra - Vicálvaro); 108 (Oporto - Cementerio de Carabanchel); 110 (Manuel Becerra - Cementerio de La Almudena); 113 (Méndez Álvaro - Ciudad Lineal); 118 (Embajadores - La Peseta) y en los servicios especiales Plaza Elíptica-Cementerio Sur y Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral.

Según explica la empresa municipal, estos refuerzos se han planificado en función de la demanda estimada, siendo el 1 de noviembre el día de mayor incremento del servicio, con la incorporación de hasta 12 autobuses adicionales en las líneas convencionales y 5 autobuses en los servicios especiales durante el horario de mañana.

En detalle, en el caso del Cementerio de La Almudena, serán las líneas 106, 110 y 113, y para el Cementerio Sur-Carabanchel, los refuerzos serán en líneas 108, 118 y SE Plaza Elíptica.

Para el Cementerio Sur Cementerio de Fuencarral se incrementará el servicio del SE Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral y, finalmente, en el caso del Cementerio de San Isidro, el refuerzo seaá en la línea 25.