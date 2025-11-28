Enresa destaca la innovación, transparencia y colaboración institucional para cumplir sus desafíos en su 40 aniverario. - ENRESA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas generaciones de empleados de Enresa han incidido en la importancia de "la innovación tecnológica, la transparencia y la colaboración institucional" para garantizar a largo plazo del 7º Plan General de Residuos Radiactivos. Así lo han hecho a través de un vídeo emitido durante la conmemoración del 40 aniversario de la empresa, celebrado este jueves en el Teatro Real de Madrid.

Al acto institucional acudieron unos 200 representantes institucionales, del sector y de la plantilla de Enresa para hacer balance de estas cuatro décadas de servicio público y proyectar sus principales retos de futuro. Durante el mismo, la presidenta de la entidad, Olga García, destacó el carácter público de Enresa, "a quien compete prestar un servicio esencial para la sociedad y el medio ambiente".

Asimismo, resaltó el incremento exponencial de actividad en el ámbito técnico y transversal de la empresa para los próximos años que implicará un incremento de la plantilla de más de un 25% hasta 2029 y culminará duplicando la platilla actual al final del plan. En este sentido, García subrayó que Enresa afronta una transformación en los próximos años que "implica a todas las áreas de la empresa sin excepción".

"No es sólo un mero proceso de contratación, sino que necesitará dotarse de las infraestructuras y de una organización adecuadas para poder hacer frente a sus compromisos", recalcó.

Al margen de ella, el director técnico de Enresa, Mariano Navarro, y su director financiero, Enrique Cerezo, recordaron los hitos más relevantes en la historia de la compañía y el trabajo conjunto desarrollado en todo este tiempo. En sus intervenciones, ambos pusieron en valor la contribución de todas las personas que han participado en la consolidación del modelo de gestión de residuos radiactivos "seguro y responsable".

Además, la jefa de proyecto del desmantelamiento de Garoña, Esther García Tapias, y el jefe de latencia de la instalación nuclear Vandellós I, Sergi Margalef, destacaron las actividades de gestión de residuos radiactivos, hablaron de los desmantelamientos de centrales nucleares que la empresa desarrolla y reflejaron "la fuerza y el compromiso" de este colectivo en el presente y en el futuro de la empresa.

En el acto se hizo entrega del Premio "María Teresa Ortiz", que recayó en la jefa del Departamento de Proyectos de Clausura de Enresa, Cristina Correa Sainz, por su trayectoria y contribución a la empresa. Este reconocimiento, de nueva creación, quiere poner de manifiesto la labor continuada y excelente de aquellas mujeres que, formando parte de la plantilla de Enresa, lo han hecho en una época en la que la figura de la mujer no era mayoritaria en puestos o funciones de responsabilidad, o habitual en el área técnica.

Por lo demás, la celebración tuvo la nota artística de la cantaora Celia Romero y acabó con un cóctel.