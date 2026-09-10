EOI aborda el liderazgo femenino y el papel de la comunicación

Cartel de la apertura - Cedida

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha publicado un nuevo episodio de su videopodcast La Mirada de EOI, protagonizado por Gloria Lomana, periodista y presidenta ejecutiva de 50&50 GL, organización especializada en el impulso del liderazgo femenino.

En esta edición, Lomana conversa con Vanessa Jaklitsch, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de EOI, sobre su trayectoria profesional, el aprendizaje a lo largo de la carrera y los retos vinculados al liderazgo femenino y la comunicación.

La entrevista aborda la evolución del liderazgo femenino, la importancia de generar referentes y abrir espacios para una mayor participación de las mujeres en puestos de responsabilidad, así como el papel de la comunicación como herramienta de influencia y transformación. En este sentido, Lomana destaca que el poder con liderazgo es maravilloso porque es transformador y señala la importancia de la escucha y la empatía en el ejercicio del liderazgo: No puedes ser un buen líder si no escuchas y no te pones en la posición del otro.

La periodista también repasa su trayectoria y su compromiso con la creación de oportunidades para las nuevas generaciones de profesionales. Ahora me dedico a poner escaleras para que las jóvenes las suban con más facilidad que yo, explica Lomana al referirse a su labor para facilitar el desarrollo profesional de otras mujeres.

En este ámbito, EOI cuenta con programas dirigidos a diferentes etapas del desarrollo profesional de las mujeres, desde el impulso de las primeras posiciones de liderazgo hasta el acceso a puestos de dirección y órganos de gobierno. Entre ellos se encuentran ACELERA Liderazgo Femenino. Becoming a Leader, el Programa de Desarrollo para la Dirección – Mujeres con Alto Potencial (Madrid y Sevilla) y el Programa Consejera, Diversidad y Profesionalización en los Consejos de Administración.

A estos programas se suma en noviembre WomenxWomen, iniciativa impulsada por Gloria Lomana y desarrollada en EOI para la capacitación empresarial y el desarrollo del potencial de las mujeres a través de la transferencia de conocimientos y experiencias de otras mujeres con liderazgos referentes.

El programa reunirá a directivas, empresarias y emprendedoras que compartirán sus experiencias y claves de éxito en ámbitos como tecnología, finanzas, comunicación, marketing y sostenibilidad, así como en la gestión de equipos y empresas.

El nuevo episodio de La Mirada de EOI ya está disponible en el canal de YouTube de EOI.

https://www.youtube.com/watch?v=a1dwYpvlG2Y