ERC denuncia que el PP haya puesto "una alfombra roja a los reaccionarios" con la cumbre antiabortista del Senado

Muestra "preocupación" por la postura del PSOE, que este fin de semana ha acordado quitar la "Q+" de LGTBIQ+

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

ERC ha denunciado que el PP haya puesto "una alfombra roja a los reaccionarios" con la VI Cumbre Transatlántica contra el aborto que acoge este lunes el Senado.

"El Partido Popular ha abierto las puertas de esta institución a sus amigos ultras de todo el mundo que promueven un retroceso en los derechos de las mujeres y en los derechos de las personas LGTBIQ+. Le ha puesto una alfombra roja a los reaccionarios que hoy, amparados bajo la libertad de expresión, legitiman los discursos de odio, discriminación y violencia contra las mujeres y contra el colectivo LGTBIQ+, especialmente contra las personas trans", ha asegurado la senadora de ERC, Sara Bailac, en una rueda de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Alta.

En este sentido, ha señalado que, con esta celebración, el PP "demuestra no tener ningún respeto por las instituciones democráticas". Además, ha criticado que los 'populares' utilizan el Senado "de forma partidista" y que abren las puertas de las instituciones "a quienes reniegan de los derechos fundamentales, de los derechos humanos".

"Y ante esta amenaza, los demócratas, los progresistas, las feministas, debemos ser más exigentes que nunca en la plena garantía de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Es necesaria toda la valentía de las fuerzas progresistas para no permitir ningún retroceso y para seguir logrando avances para la plena garantía de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, que como vemos, y lo vemos hoy aquí más que nunca, siguen en entredicho y siguen en peligro", ha recalcado.

Bailac también ha mostrado "preocupación" por la postura del PSOE, que este fin de semana ha acordado quitar la "Q+" de las siglas LGTBIQ+. "Cuando no se es valiente para defender los derechos fundamentales, se está extendiendo una alfombra roja a los reaccionarios para que lleguen al poder", ha subrayado.

En esta misma línea, la senadora de ERC ha dicho que "ante los ataques a los derechos humanos no cabe otra cosa que poner el cuerpo y la voz para defenderlos con contundencia". Así, ha instado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a tomar "medidas decididas" para "impedir el retroceso en los derechos de las mujeres".

También ha explicado que ERC se ha reunido en las últimas semanas con organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos para analizar los "riesgos" de la celebración de esta cumbre. Por ello, ha anunciado que ha presentado una moción, que se debatirá mañana en la Comisión de Igualdad en el Senado, "para señalar los riesgos de dar altavoz a los discursos que pretenden frenar el avance de los derechos de las mujeres".

Finalmente, también ha avanzado que ERC presentará una moción ante la Comisión Mixta de la Unión Europea "en reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos que defienden el derecho al aborto y acompañan su práctica y que por ello son amenazadas en todo el mundo".

"Y continuaremos insistiendo en denunciar este tipo de discursos de odio contra los derechos humanos, concretamente contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ. Y seguiremos trabajando para blindar estos derechos que, como podemos observar, están gravemente amenazados. Así que decimos que no a la cumbre antiabortista, decimos que no a la cumbre antiderechos, decimos que no a la cumbre antiLGTBI, ni en el Senado ni en ningún lado", ha concluido.

La cumbre antiabortista que acoge el Senado está organizada por Network for Values (Red Política por los Valores), organización internacional de ultraderecha, bajo el lema 'Por la libertad y la cultura de la vida'.