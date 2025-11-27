Erdogan recibe en Ankara a León XIV, que destaca el papel de Turquía como puente entre culturas

El Papa visita el mausoleo de Ataturk. - VATICAN NEWS

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha recibido este jueves en el complejo del palacio presidencial a León XIV a su llegada a la capital del país, Ankara, primera parada del primer viaje apostólico del pontífice, que también visitará Líbano.

En un discurso pronunciado en la Biblioteca Nacional de Ankara, que forma parte del complejo palaciego, el pontífice se ha dirigido a representantes del estado y la sociedad señalando que Turquía es un puente entre Asia y Europa.

"La imagen del puente sobre el estrecho de los Dardanelos, elegida como emblema de mi viaje, expresa eficazmente el papel especial de su país (...) Antes de conectar Asia y Europa, Oriente y Occidente, ese puente une a Türkiye consigo misma, compone sus partes y la convierte, por así decirlo, desde dentro, en una encrucijada de sensibilidades", ha afirmado.

En su discurso, también ha pedido a Turquía que "permita que las diferencias salgan a la luz" para "convertirse en un punto de encuentro de diversas sensibilidades", como recoge Vatican News. "Una sociedad está verdaderamente viva cuando es pluralista: son los puentes entre sus diversas almas los que la convierten en una sociedad civil", ha asegurado el Papa.

En este sentido, ha pedido que el país "sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera".

En su discurso, también ha elogiado la historia y cultura de Turquía lo que, a su juicio, demuestra que "las grandes civilizaciones se forjan mediante el encuentro entre diferentes generaciones, tradiciones e ideas".

El Papa también ha destacado que la familia tradicional tenga "mayor importancia en la cultura turca que en otros países", debido a la "contribución de las mujeres". "Las mujeres, en particular, se están poniendo cada vez más al servicio del país y de su influencia positiva a nivel internacional mediante sus estudios y su participación activa en la vida profesional, cultural y política. Por lo tanto, las importantes iniciativas que apoyan a la familia y la contribución de las mujeres al pleno desarrollo de la vida social son sumamente loables", ha afirmado.

En la visita, el Papa ha entregado a Erdogan una medalla acuñada para conmemorar su visita que representa, entre otros, los minaretes de la Mezquita Azul de Estambul, la ciudad donde Erdogan fue alcalde en la década de 1990. León XIV visitará esta mezquita el sábado por la mañana.

A LOS PERIODISTAS EN EL AVIÓN

Antes de su llegada a Turquía, el Papa León XIV ha asegurado que con este viaje traslada "un mensaje de unidad y paz", como ha expresado a los 81 periodistas internacionales que han viajado con él.

"Este viaje a Turquía y Líbano tiene, ante todo, un significado de unidad, celebrando los 1.700 años del Concilio de Nicea", ha incidido el Papa que, por primera vez, viaja a Turquía y Líbano, pese a haber realizado más de 50 viajes por todo el mundo como superior general de los agustinos.

Según ha expresado a los periodistas cuando el avión se encontraba ya en vuelo, este viaje "es un gran mensaje para el mundo entero". "Esperamos que mi presencia, la de la Iglesia y la de los creyentes, tanto en Turquía como en Líbano, puedan anunciar, transmitir y proclamar lo importante que es la paz en todo el mundo", recoge el portal Vatican News.

Para el Pontífice, representa "una invitación a caminar juntos para buscar cada vez más la unidad, cada vez más la armonía y mirar la forma en que todos los hombres y todas las mujeres pueden ser realmente hermanos y hermanas". Porque, ha subrayado el Pontífice, "más allá de las diferencias, más allá de las diferentes religiones, de los diferentes credos, todos somos hermanos y esperamos promover la paz y la unidad en todo el mundo".

El avión en el que viajaba el Papa León XIV aterrizó en Ankara a las 12.22 hora local, primera ciudad de su primer Viaje Apostólico. El Pontífice fue recibido con una ceremonia oficial en el Aeropuerto Internacional de Ankara-Esenboga después de que el nuncio apostólico y el jefe de protocolo del país saludaran al Santo Padre a bordo del avión.

Inmediatamente después de la ceremonia de bienvenida oficial, el Papa León XIV ha visitado el Mausoleo de Atatürk de la ciudad, conocido como Anitkabir, acompañado por una delegación oficial que incluía al Ministro, el Vicegobernador y el Comandante del Mausoleo. El Memorial tiene una gran importancia para los turcos, ya que rinde homenaje al fundador de la Turquía moderna y simboliza el nacimiento, la modernización y el secularismo de la nación.

León XIV ha escrito un mensaje en el Libro de Honor en el que podía leerse: "Doy gracias a Dios por poder visitar Türkiye, e invoco sobre este país y su gente una abundancia de paz y prosperidad".

El lema del viaje a Turquía es "Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo", con énfasis en la construcción de la fraternidad y el diálogo entre Oriente y Occidente.