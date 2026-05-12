España es el país europeo con mejores derechos LGTBI y el Gobierno lo celebra: "La igualdad es el camino"

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varias personas con banderas LGTBI durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2024, a 6 de julio de 2024, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

España ha desbancado a Malta de la primera posición del Mapa Arcoíris anual de ILGA-Europa como mejor país en derechos LGTBI y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado la "medalla de oro" y ha respondido que "la igualdad es el camino de la democracia".

El Mapa Arcoíris anual de ILGA-Europa clasifica a 49 países europeos según sus leyes y políticas que afectan a las personas LGBTI. En este sentido, la organización ha informado que el ascenso de España a la cima refleja una combinación de "logros", entre los que se incluyen "la despatologización total de las identidades trans en el ámbito sanitario, nuevas protecciones legales, nuevas estrategias nacionales para las personas LGBTI y trans, una nueva autoridad independiente de igualdad de trato y no discriminación, y una firme resistencia contra los intentos de la extrema derecha de desmantelar las protecciones nacionales para las personas trans".

Asimismo, considera el impulso de España un "buen ejemplo" de lo que puede ser un "liderazgo democrático", en un momento "en que las fuerzas autoritarias presionan la democracia europea desde el este y el oeste, y cuando los derechos LGBTI se instrumentalizan con frecuencia como herramienta política".

Según la subdirectora de ILGA-Europa, Katrin Hugendubel, "la primera posición de España es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un gobierno decide deliberadamente promover la igualdad en lugar de retroceder".

No obstante, Hugendubel ha advertido de que "aún queda mucho por hacer en España", pero ha recordado que "la valentía política es una elección" y que "los gobiernos que la ejercen pueden resistir eficazmente".

En el ranking de ILGA-Europa, España obtiene una puntuación de 88,7%. Le sigue Malta, que había obtenido el primer puesto durante 10 años, con un 87,7%; Islandia, con un 85,5%; Bélgica, con un 85,3%; y Dinamarca, con un 85,1%.

Los tres países que se encuentran en el otro extremo de la escala del Mapa Arcoíris son Rusia (2%), Azerbaiyán (2%) y Turquía (5%). Mientras, Rumanía obtiene un 19% y desciende un puesto hasta el 42, manteniéndose como el Estado miembro de la UE con la puntuación más baja, seguida de Bulgaria (20%) y Polonia (22%).

REDONDO: "EL RECONOCIMIENTO DE MUCHO TRABAJO"

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el "número uno" de España es "el reconocimiento de mucho trabajo durante muchos años".

"España, como digo, es el número uno, medalla de oro en la protección y la garantía de la igualdad para las personas LGTBI+. Es el reconocimiento de mucho trabajo durante muchos años. Acabamos de celebrar prácticamente el 20 aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario y seguimos insistiendo en que la igualdad es el camino de la democracia", ha indicado en un vídeo difundido por su departamento.

Del mismo modo, ha hecho referencia a las medidas llevadas a cabo por el Ministerio, como la aprobación de la figura de la Autoridad Independiente, que ha dicho que "va a estar muy vigilante en relación con los discursos de odio y los delitos de odio". "Precisamente, porque este colectivo (LGTBI) sufre especialmente esa discriminación y muchos discursos de odio a través de las redes sociales", ha afirmado.

También ha advertido que está "muy alerta para que no haya retrocesos" y ha nombrado leyes como la de la Comunidad Valenciana, que, a su juicio, pretendía "limitar, reducir los derechos y libertades del colectivo de las personas LGTBI+". "Y no lo vamos a tolerar, no lo vamos a consentir", ha subrayado.

Finalmente, Redondo ha destacado la posición de España "en respeto a la igualdad real". "El resto de Europa nos mira. Nos mira porque somos el número uno, el número uno en respeto a la igualdad real", ha concluido.