España registra 158 l/m2 de precipitaciones acumuladas desde el 1 de octubre, un 10% menos de lo habitual - AEMET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, hasta el 9 de diciembre se cifran en 158 litros por metro cuadrado (l/m2), un 10% menos del valor normal correspondiente a dicho periodo, que se sitúa en 175 l/m2, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en la cornisa cantábrica y en grandes áreas de las dos mesetas, junto con la mayor parte del tercio este de la Península. En ambos archipiélagos también están por debajo de esos valores salvo en la isla de Ibiza y en la mitad sur de las islas de La Palma y Gran Canaria.

Por otra parte, las precipitaciones superan sus valores normales para el periodo 1991-2020 en muchas zonas de la mitad oeste peninsular y en un área en el levante que abarca la mitad norte de la Comunidad Valenciana, el delta del Ebro y la isla de Ibiza.

De acuerdo con el organismo estatal, del periodo del 3 al 9 de diciembre, las precipitaciones afectaron a la mayor parte del territorio salvo al levante peninsular, Fuerteventura, mitad sur de la isla de Gran Canaria y a la casi totalidad de la isla de Tenerife.

Así, se acumularon más de 10 l/m2 en muchas zonas del tercio norte y de la mitad oeste de la Península, con las cantidades más destacadas en la mitad oeste de Galicia, superando los 100 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha destacado los 103 l/m2 en Vigo/Peinador, 69 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, 67 l/m2 en Pontevedra, 50 l/m2 en Santander/Parayas y los 49 l/m2 en A Coruña/Alvedro y Gijón/Musel. Asimismo, el día 10 de diciembre se registraron precipitaciones en una franja que atraviesa la Península desde Cádiz hasta el Pirineo.