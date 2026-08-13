España registra 265.457 ha quemadas hasta 12 de agosto, más de la mitad de las de la UE, según Copernicus

Vista del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

España registra ya un total de 265.457 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus.

Esto supone el 52,2% de todas las que han ardido en el mismo periodo de tiempo en toda la Unión Europea (UE), que ya suman 554.788 ha. El año pasado la oleada de incendios más grave del verano se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19.

El 2025 finalizó con 393.079 ha quemadas en España, la peor cifra desde 1994. España es, a su vez, el país que más incendios ha registrado hasta el momento con un total de 410. Aún así, Italia le sigue de cerca, con 408; y Francia se sitúa en 342.