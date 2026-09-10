España registra 296.502 ha quemadas hasta el 9 de septiembre, el 45,1% del total de la UE, según Copernicus

Varios bomberos realizan labores de extinción de incendios, a 28 de agosto de 2026, en El Saler, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 296.502 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 9 de septiembre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 45,1% del total de las que han ardido en la Unión Europea (UE), que se cifran en 656.850 ha.

Eso sí, el país sólo ha registrado 782 ha quemadas desde el 2 de septiembre, último día en el que Copernicus emitió datos. España no es el país europeo que más fuegos ha registrado este año: ese ha sido Italia, que lleva 582. En comparación, España ha registrado 442. Detrás de ellos está Francia, con 360.

La ola de incendios más grave de este verano ha sido en julio: el 5 de julio España ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025. Además, tuvo uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó en julio con 13 víctimas mortales. A finales de julio los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas.

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19. De hecho, el año pasado España registraba a 2 de septiembre un total de 380.877 ha quemadas, más de 85.000 ha que este. El año acabó con 393.079 ha quemadas, la peor cifra desde 1994.