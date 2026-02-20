España registra 460 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 42% más de lo normal por el tren de borrascas

Varias personas intentan sujetar sus paraguas en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 460 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press, lo que supone un 42% más de lo habitual para este periodo, que se sitúa en 323 l/m2.

Estas cifras se producen después del tren de borrascas de las últimas semanas, con 16 en lo que va de temporada 2025-2026, a una del récord de las 17 nombradas en la temporada 2023-2024. La semana pasada, las precipitaciones acumuladas se situaban en 429 l/m2, un 38% más de lo habitual (310 l/m2).

De este modo, las precipitaciones superan los valores normales del período de referencia 1991-2020 en la mayor parte del territorio peninsular, con excepciones en una franja en el Cantábrico que va desde Asturias hasta el País Vasco y de un área reducida en el interior de Aragón.

Destacan especialmente el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como puntos de la fachada mediterránea o el delta del Ebro, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales, llegando incluso a duplicarlos.

En cuanto a los archipiélagos, las precipitaciones se sitúan por encima de lo normal en casi todo el archipiélago canario, así como en Baleares. En cambio, se mantienen por debajo de los valores normales en el interior de la isla de Mallorca y en el sur de las islas de La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Así, durante el período comprendido entre el 11 y el 17 de febrero, las precipitaciones afectaron a todo el territorio peninsular y Baleares, con la excepción de una franja en el levante que va desde Murcia hasta Valencia y de Las Pitiusas.

Las cantidades más significativas, de entre 100 y 150 l/m2, se dieron en gran parte de Galicia, en el este de Asturias, en la zona comprendida entre Cantabria y el norte de Huesca y, ya en puntos más aislados, en el sureste de Cáceres y en la sierra de Grazalema.

Entre las precipitaciones acumuladas en los observatorios principales destacan los 166 l/m2 en Vigo/Peinador; 137 l/m2 en San Sebastián/Igeldo; 135 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa; 124 l/m2 en el aeropuerto de Bilbao; 118 l/m2 en Pontevedra y 89 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla. El día 18, debido al paso de un frente, se registraron precipitaciones en la mitad oeste de la Península, con más de 10 l/m2 acumulados en Galicia y en el Pirineo occidental.