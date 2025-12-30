El Euromillones deja un premio de un millón de euros en Oviedo

Archivo - La administración situada en el Centro Comercial Carrefour El Pinar donde se ha vendido parte del número 5490 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2022, en Las Rozas de Madrid, Madri - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 30 de diciembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Oviedo, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código WRB43156, ha sido validado en la Administración de Loterías número 24 de la capital asturiana, situada el centro comercial Salesas, ubicado en la calle Nueve de Mayo, número 2.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes ha estado formada por los números 29, 44, 26, 11 y 34. Las estrellas son 10 y 1. La recaudación ha ascendido a 41.304.791,00 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 31 Millones de euros.