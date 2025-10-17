European Recycling Platform gestiona más de cinco millones de toneladas de RAEE: equivalen al peso de 500 Torres Eiffel

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

European Recycling Platform (ERP) ha recogido y tratado más de cinco millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Europa durante las dos últimas décadas, lo que "equivale al peso de 500 Torres Eiffel". "Alcanzar los cinco millones de toneladas tratadas no es solo una cifra: es la prueba de lo que se puede lograr con responsabilidad y la colaboración colectiva", ha afirmado el director de Operaciones para Europa y Norteamérica de la organización, Grant Kinsman.

En cifras, ERP ha evitado la emisión de 5.150.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Además, ha permitido recuperar más de 2.000.000 toneladas de metales férricos, más de 75.000 toneladas de plástico, más de 89.000 toneladas de aluminio, más de 54.000 toneladas de cobre, más de 92 toneladas de plata, más de 20 toneladas de oro y más de nueve toneladas de paladio.

"Cada dispositivo desechado que recogemos representa un paso más hacia la conservación de los recursos, la reducción de emisiones y la protección del medio ambiente", ha recalcado Kinsman antes de añadir que junto a los socios en toda Europa "es posible lograr un impacto real hacia un futuro más sostenible".

ERP es la primera solución multinacional para el cumplimiento y gestión de los RAEE y agrupa el trabajo de varios países, entre ellos Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y el Reino Unido. Actualmente, la oferta de ERP está disponible en todo el mundo e incluye servicios de cumplimiento y consultoría en materia de RAEE, pilas, envases y textiles.

Desde su fundación en 2002, ha estado a la vanguardia de la innovación en gestión de residuos. Así, ha colaborado con productores, administraciones públicas y consumidores para desarrollar sistemas eficientes que no solo cumplen los requisitos normativos, sino que también promueven la concienciación ciudadana sobre la importancia de una correcta gestión de los residuos electrónicos.