Expertas esperan que la actividad sísmica vaya decayendo en Granada, tanto en número de terremotos como en magnitud

Archivo - Un vecino de la localidad muestra las grietas causadas en su vivienda tras el terremoto de 4.4 grados con epicentro en Santa Fe (Granada). En Granada (Andalucía, España), a 23 de enero de 2021. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Nieves Sánchez Guitián, y la responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, han señalado este sábado que se espera que la actividad sísmica vaya decayendo en Granada, donde se han registrado dos terremotos, uno con magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín. Además, han avisado sobre el peligro que puede tener el desprendimiento de cornisas durante uno de estos fenómenos.

En concreto, Nieves Sánchez ha invitado a estar "tranquilos": lo normal es que las réplicas se sucedan durante los próximos días y esto es "optimista" ya que cada vez se descarga menos energía.

"(Las réplicas pueden suceder durante) varios días, pero eso en general podemos decir que es una situación normal y a la vez optimista porque se está descargando menos cantidad de energía. Cada vez que hay un movimiento es pequeño, es decir, no es grande, con lo cual es asimilable por las estructuras", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Aún así, ha puntualizado que estos terremotos son de poca profundidad y pueden producir desprendimientos de cornisas y generar accidentes. Por ello, ha pedido "mirar bien y no pasear debajo de cornisas y demás en estos próximos días por si sigue habiendo réplicas pequeñas".

"De momento hay que mantener calma y yo soy optimista en el sentido de que veo una liberación de energía, pero en pequeñas dosis controladas. Son pequeños terremotos, que eso no tiene por qué traer graves consecuencias aunque haya varios", ha incidido.

Por otro lado, Sánchez ha explicado que la Cordillera Bética tiene "su propio esquema tectónico". "Está en una situación en la que hay dos placas, la africana y la europea, y en esa confluencia entre las dos sabemos que se van a producir terremotos asociados a fallas activas", ha indicado.

Eso sí, ha especificado que en otras zonas del planeta hay una recurrencia mayor y, por tanto, más actividad sísmica.

"QUE LA ACTIVIDAD SÍSMICA VAYA DECAYENDO"

La responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, ha explicado que lo que se espera tras la serie sísmica con terremotos precursores y uno principal de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín (Granada) es "que la actividad sísmica vaya decayendo tanto en número de terremotos como en magnitud".

Feriche, en declaraciones a Europa Press, ha aclarado que "eso no quiere decir que no pueda haber otro terremoto, porque puede ocurrir lo que ha ocurrido en otras series sísmicas, que a lo mejor esta falla al moverse o al relajarse, al soltar toda la energía acumulada por deformación", puede sobrecargar una falla adyacente.

"Eso no significa ni que nosotros lo sepamos ni que vaya o no a ocurrir", ha incidido y ha aclarado, tras ser preguntada si puede volver a ocurrir, que "podría, pero no lo sabemos".

Así, ha reiterado que "hasta ahora lo que sabemos es que se trata de una serie sísmica con un terremoto principal --de magnitud 5-- que ha ocurrido sobre la 01.00 horas".

Por otro lado, la experta ha explicado que la intensidad del terremoto dada de cinco "podría convertirse en una intensidad seis". Además, ha añadido que "no tiene nada que ver" este terremoto con lo ocurrido en 2021, ya que "allí se movieron varias fallas y aquí, de momento, solo se ha movido una".

"Aquello fue una especie de enjambre y esto es una serie con su terremoto principal y unos cuantos precursores", ha aclarado la responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica.

Por otro lado, ha insistido en que "la población debe saber que no debe salir corriendo durante el terremoto", ya que "cualquier cornisa, cualquier fragmento de fachada, cualquier fragmento de teja, de lo que sea le puede caer" encima. "Es muy importante que durante el terremoto se queden en su casa y se tiren al suelo", ha incidido.