Experto subraya la importancia de la "reputación" y advierte del "atajo" del "clickbait"

El catedrático de Empresa Informativa de la Universidad de Navarra Alfonso Sánchez-Tabernero - JORNADAS UNIVERSITARIAS DE LOS PIRINEOS

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Empresa Informativa de la Universidad de Navarra Alfonso Sánchez-Tabernero ha asegurado que "lo esencial de los medios es la diferenciación y la credibilidad" así como la "reputación" y ha advertido de que "el atajo del sensacionalismo, el clickbait y el escándalo produce ganancias a corto plazo, pero no es sostenible en el tiempo".

El experto, que ha participado en las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP) --que se han celebrado bajo el lema 'Construir puentes, el arte del diálogo'--, considera que "la calidad de los medios se ha deteriorado, por un motivo económico y por la ausencia de proyectos a largo plazo" y que "el único modo de recuperar la confianza es hacer compatible la innovación con el respeto a unos estándares periodísticos exigentes", según han informado desde la organización del evento.

"Las fuentes de ingresos tradicionales no funcionan y el nuevo modelo es la innovación, es el cambio continuo, pensando que lo único que no tiene que cambiar son los principios. Las compañías de comunicación han estado acostumbradas a profesionales que aportaban poca innovación, eran ejecutores de órdenes. Los jóvenes dicen '¿ En qué se diferencia esta marca periodística tradicional en cuanto a credibilidad de este influencer?'", plantea.

Frente a ello, apunta que la clave en "las compañías periodísticas que incrementan su número de suscriptores" es "que respetan al público y los estándares profesionales".