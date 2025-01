Expertos de IE University concluyen que la IA "puede proteger la democracia, la transparencia y la inclusión"

El Center for the Governance of Change de IE University presenta "Reloading Democracy"

El Center for the Governance of Change de IE University presenta "Reloading Democracy" - IE UNIVERSITY

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Center for the Governance of Change (CGC) de IE University ha presentado 'Reloading Democracy', un informe que aboga por la reinvención de los sistemas políticos para integrar la Inteligencia Artificial en la era digital y que concluye que esta tecnología "puede proteger la democracia, la transparencia y la inclusión".

El informe ha sido desarrollado por el Center for the Governance of Change de IE University, dentro de su iniciativa 'AI4Democracy'. Este estudio, dirigido por Primavera de Filippi, directora de Investigación en el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) y Profesora Asociada en el Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, aboga por la reinvención de los sistemas políticos para integrar la IA, garantizando que estén preparados para la era digital.

El documento pone el foco sobre un tema protagonista del debate global: la IA puede ser una barrera o un impulsor de la democracia. En un entorno global de tensiones geopolíticas, desajustes económicos, el Informe de Riesgos Globales del World Economic Forum urge a adoptar medidas para preservar los valores democráticos en un contexto de cambio tecnológico en el que la IA ejerce de fuerza transformadora de la gobernanza y la sociedad.

En esta línea, el informe 'Ten issues to watch in 2025' presentado por el Parlamento Europeo destaca la importancia del desarrollo responsable de la IA para fomentar la confianza pública y proteger los derechos fundamentales.

El informe 'Reloading Democracy' del CGC de IE University destaca "la necesidad de potenciar el papel de la Inteligencia Artificial en el fortalecimiento de los valores democráticos y mitigar los riesgos asociados".

El estudio identifica los principales desafíos a los que se enfrentan las democracias modernas: el descenso en la participación cívica, el aumento de la polarización política, la desinformación generalizada y la vulnerabilidad de las instituciones democráticas frente a amenazas digitales.

"Las instituciones democráticas tradicionales, diseñadas para la era pre-Internet, están luchando para mantener su legitimidad en el mundo digital. La IA tiene el potencial de transformar la gobernanza democrática, pero solo si la abordamos con responsabilidad, transparencia y un compromiso con la inclusión", señala de Filippi.

Por su parte, la directora del Centro para la Gobernanza del Cambio en IE University, Irene Blázquez, incide en la necesidad de una "transformación" de los sistemas políticos. "Esto requiere un enfoque proactivo que aproveche el poder de la IA para proteger y fortalecer los valores democráticos, como la transparencia, la responsabilidad y la inclusión, al tiempo que se mitigan los riesgos asociados", apunta.

RECOMENDACIONES

'Reloading Democracy' analiza cuestiones clave para la industria, asociaciones público-privadas y esfera política, haciendo hincapié en la necesidad de colaboración y transparencia al integrar la IA en los procesos democráticos.

Para la industria, recomienda mejorar la transparencia y escalabilidad; utilizar la IA en ciberseguridad; y fomentar la Participación Ciudadana.

A las asociaciones público privadas, les insta a combinar innovación con supervisión; y realizar pruebas de innovación en IA, estableciendo 'sandboxes' regulatorios para permitir que las tecnologías de IA sean probadas mientras se asegura el cumplimiento de las salvaguardias democráticas.

Por último, establece unas recomendaciones para políticas, que incluye unos marcos regulatorios globales que promuevan la innovación en IA, al tiempo que aseguren la transparencia, la responsabilidad y la confianza pública; inversión pública en infraestructura de IA para reducir la dependencia de las empresas tecnológicas externas y alinear el desarrollo con los valores democráticos; y establecer centros de excelencia centrados en los usos democráticos de la IA puede impulsar colaboraciones que mejoren la participación cívica y la participación pública.

'Reloading Democracy' destaca cómo la IA "puede ser una herramienta útil para proteger la democracia cuando se integra con las salvaguardias y marcos éticos adecuados".

El informe insta a los gobiernos, las empresas tecnológicas y la sociedad civil a trabajar juntos "para garantizar que el panorama digital fomente un futuro democrático más seguro, transparente e inclusivo".