Extinction Rebellion se encadena al Ministerio de Derechos Sociales para reclamar mejoras en la asamblea por el clima

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Activistas de Extinction Rebellion (XR) se han encadenado a las puertas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para reclamar al Gobierno que ponga en marcha un modelo mejor de asamblea ciudadana por el clima cuyas decisiones sean vinculantes y que sea "mucho más ambiciosa y representativa de la sociedad".

El actual modelo que prepara el Gobierno, según XR "no es más que humo". Así, cuatro activistas han permanecido encadenadas durante horas a las puertas del edificio para tratar de ilustrar que "el Gobierno tiene la llave de la democracia para desbloquear medidas contra la Crisis Climática.

Tras encadenarse, mandaron las llaves de los candados a la presidenta del Senado, a la presidenta del Congreso, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la ministra de Transición Ecológica con el fin de que respondan urgentemente a sus reivindicaciones.

La portavoz del colectivo ha acusado al Gobierno de "no cumplir con los mínimos exigibles de duración de la asamblea, de que sea telemática y no presencial, y de ciertos criterios de selección de los participantes" así como de "no disponer de mecanismos que garanticen el adecuado seguimiento de las recomendaciones y de desvincular el cambio climático de la crisis ecológica".

Además, ha insistido en que la asamblea es "vaga y ambigua", lo que sumado al "deficiente panel de expertos propuestos, puede condicionar excesivamente la respuesta ciudadana a la cuestión".

Para la organización el Ejecutivo llega "con año y medio de retraso" con una asamblea que "no resulta efectiva" por lo que XR ha presentado alegaciones para que las propuestas concretas que adopte la Asamblea vayan directamente al Congreso sin ser modificadas por el Gobierno, sean vinculantes y su puesta en marcha sea factible.

Los activistas fueron recibidos por una representación del Ministerio que ha mostrado estar "sensibilizada" con la crisis climática y "muy interesada" por la asamblea ciudadana y se ha comprometido con ellos a compartir su propuesta y alegaciones a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

"Necesitamos un cambio real y efectivo hacia un sistema que permita la vida". De hecho, la propia Constitución española defiende que toda la riqueza del país está supeditada al bienestar nacional", asevera la organización en un comunicado