El Extra de Navidad de la ONCE reparte más de 25 millones de euros en premios mayores en media España - ONCE

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Extra de Navidad de la ONCE 2026 ha repartido 25.220.000 euros en sus tres premios mayores tras el sorteo celebrado este jueves, que se ha distribuido en diferentes localidades de Asturias, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

El primer premio ha otorgado 20.800.000 euros a través de 52 cupones, premiados cada uno con 400.000 euros. Hasta 5,2 millones de euros se han repartido en Cataluña como parte del primer premio.

En la localidad barcelonesa de Molins de Rei, el Extra de Navidad ha repartido cuatro millones de euros en diez cupones, que se han comercializado en la gasolinera GALP de dicha localidad.

En Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el vendedor de la ONCE Francisco Javier Gámez Redondo ha dejado un premio de 40.000 euros, misma cantidad que ha dado la vendedora de la ONCE María del Carmen Munné Gómez en Vilassar de Mar (Barcelona) y la vendedora Yolanda Díaz Pérez en El Vendrell (Tarragona).

Mientras tanto, Castilla y León ha recibido 4.400.000 euros en once cupones agraciados con el primer premio. En Burgos, la vendedora de la ONCE María José González Alberdi ha repartido cuatro millones de euros en diez cupones. Por su parte, el vendedor Manuel José Ramos Encinas ha dejado un premio de 400.000 euros en Salamanca.

A Andalucía han ido a parar 4,8 millones de euros en doce cupones del premio mayor. La Línea de la Concepción (Cádiz) ha recibido la mayoría, con 4,4 millones de euros repartidos en once cupones vendidos por José Daniel Losada Elena. En la localidad malagueña de Cártama, Juan Carlos Collado Lara ha dado un premio de 400.000 euros.

El País Vasco ha recibido hasta dos millones de euros de este primer premio, en cinco cupones premiados. Cuatro de ellos se han vendido en Bilbao, donde han dejado 1.600.000 euros de manos del vendedor Elvis Samuel Cruceta Piña. En Irún (Guipúzcoa), Yon Viega Rodríguez ha dado un premio de 400.000 euros.

El vendedor Roberto Corroto Albarrán ha repartido 800.000 euros en dos cupones premiados en Madrid. En Avilés (Asturias), se han recibido 400.000 euros de manos de Pedro Celadilla Álvarez, misma cantidad que ha dejado en la localidad murciana de Mula el vendedor Fernando Martínez Abril, y en Santander, de la mano del vendedor de la ONCE Francisco Javier Lastra Gómez.

A través de 'www.juegosonce.es', el Extra de Navidad de la ONCE ha repartido dos millones de euros en cinco cupones agraciados con 400.000 euros cada uno de otros tantos usuarios de la web.

SEGUNDO Y TERCER PREMIO

Por otro lado, el segundo premio ha repartido 2.840.000 euros en la localidad castellonense de Artana, donde se han vendido 71 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno, en 'Un món de coses Gri', establecimiento colaborador solidario con la ONCE.

El tercer premio ha repartido 1.580.000 euros en la Comunidad Valenciana, a través de 79 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. De esta cantidad, 1.020.000 euros han ido a parar a Alzira, a través de los vendedores María Amparo Giménez Pastor, que ha repartido 520.000 euros en 26 cupones agraciados con 20.000 euros; Vanesa Sanchís Calabuig, que ha llevado a esta localidad valenciana 400.000 euros en 20 cupones premiados; y Rosa María Richart Prats, quien ha repartido 100.000 euros en cinco cupones.

Cullera (Valencia) ha recibido 400.000 euros, en 20 cupones premiados. De ellos, Pedro Seda Morante ha repartido 200.000 euros, la misma cantidad que ha dado Jordi Vidal Rodríguez.

En Algemesí (Valencia), la vendedora Pilar Casas Alcántara ha repartido 120.000 euros en seis cupones premiados, y Benifaió (Valencia) ha sido agraciada con 40.000 euros en dos cupones, comercializados por Jorge Carbonell García.

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE ha puesto en juego 90 premios de 400.000 euros cada uno, y otros tantos de 40.000 y 20.000.