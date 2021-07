Fabián Salvioli, relator de la ONU: "No puede haber impunidad para infractores de crímenes contra la humanidad"

Advierte que el totalitarismo es "la próxima epidemia"

SANTANDER, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El relator de la ONU, Fabián Omar Salvioli, se ha mostrado contrario a la concesión de amnistías o indultos para infractores de crímenes contra la humanidad. "No puede haber impunidad", ha asegurado.

El relator ha inaugurado el curso 'Memoria democrática: Reconstrucción del pasado en el momento presente', dentro de la programación de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El relator de la ONU ha asegurado que "no abordar debidamente las violaciones de los Derechos Humanos termina generando que no se pueda pasar la página", apuntando que "los asuntos cada vez están más presentes cuando no hay un abordaje debido". "El dolor de las víctimas y la frustración de la sociedad crece", ha afirmado.

Asimismo, ha considerado que "ubicar temporalmente la justicia transicional en el pasado genera la falsa sensación de que forma parte de la historia". "El sufrimiento de las víctimas no es solo presente, sino creciente", ha añadido.

Salvioli ha apuntado que "España sabe bien qué es esto" y ha celebrado "los esfuerzos que se están haciendo en el país" para gestionar estas reparaciones "a pesar de las trabas presentes".

En este sentido, Salvioli ha aclarado que cualquier proceso de reparación "debe venir de las víctimas", ya que en su opinión, "el perdón es un elemento subjetivo y personal", mientras que "el que ha torturado debe pagar por ello".

"Cuanto menos jurídico es un proceso de reparación peor le va a las víctimas", ha asegurado Salvioli. El relator ha explicado que los derechos humanos dotan de "herramientas jurídicas amplias" para los procesos de reparación y ha apuntado que en los países que han basado sus reparaciones en componentes más políticos que jurídicos, "las víctimas no ven satisfechos sus derechos".

Así, se ha mostrado contrario a la concesión de amnistías o indultos para personas que hayan cometido crímenes contra los derechos humanos. "No pueden existir normas de impunidad", ha asegurado, aunque ha matizado que "puede haber indultos por motivos de humanidad".

Sin embargo, Salvioli ha indicado que la rendición de cuentas penales en sí "no garantiza nada" si no va acompañado de un proceso de memoria. "En los Balcanes, vemos cómo personas juzgadas por crímenes de lesa humanidad son considerados héroes", ha apuntado el experto, quien considera que en estos casos "han fallado los procesos de memoria".

"Una sociedad no puede tener como valor a una persona que ha intentado una limpieza étnica, es inaceptable", ha afirmado.

VACUNA DEMOCRÁTICA

"Muchas veces en el Consejo de Seguridad de la ONU dejan de lado los derechos humanos", ha denunciado Salvioli, quien ha pedido que la comunidad internacional "actúe con una sola voz" que refleje los derechos de las víctimas, que, ha insistido "no pueden ser negadas o invisibilizadas".

Así, el relator ha señalado la importancia de los procesos de reparación y memoria para prevenir que no vuelvan a ocurrir estos crímenes y ha advertido que "la sombra de los discursos totalitarios nos acecha y está más cerca de lo que podemos ver."

Salvioli ha calificado esta amenaza como "la próxima epidemia", y ha afirmado que la vacuna contra ella es "la construcción efectiva del nunca más", llamando a "prevenir la discriminación" para que no vuelvan a ocurrir los horrores del pasado.

"La vacuna contra el totalitarismo es más democracia basada en derechos humanos", ha zanjado.