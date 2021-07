Familias celebran la prestación universal por hijo y la ampliación del permiso para progenitores pero piden concreción

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de familias han celebrado, en general, el anuncio de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sobre la creación de una prestación por crianza y la ampliación del permiso de paternidad y maternidad de 4 a 6 meses, aunque algunas piden más concreción, otras advierten de un posible contenido "ideológico" de la ley de diversidad familiar y otras aplauden que se reconozcan los distintos modelos familiares.

En concreto, el director del Foro Español de la Familia, Javier Rodríguez, ha celebrado que se quiera crear un prestación universal por hijo a cargo y que se plantee ampliar los permisos de paternidad y maternidad, pero ha criticado que se haga en el marco de una ley que, a su juicio, "servirá para imponer ideología".

"Celebramos que haya recogido como puntos clave medidas que el Foro de la Familia viene proponiendo desde hace años, como la prestación universal por hijo a cargo o medidas que mejoren la conciliación como la equiparación de las bajas por maternidad y paternidad o la creación de una red de escuelas infantiles, pero no en el marco de una ley que presumiblemente servirá para imponer ideología en el ámbito familiar", ha indicado Rodríguez en declaraciones a Europa Press.

En su lugar, el Foro de la Familia reclama "una ley integral de familia lejos de ideologías, basada en criterios objetivos, claros, cuatificables" y asegura que, cuando dispongan del texto de la ley, que se prevé que esté lista a finales de año, elaborarán un informe detallado sobre la misma.

Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) también ha recibido "con satisfacción" el anuncio que ha hecho la ministra de crear una prestación universal por hijo, una medida que, según indican, viene demandando la FEFN "desde hace años" para "garantizar la crianza digna y en igualdad de oportunidades de todos los niños".

La FEFN espera que el Gobierno detalle la cuantía y periodo de percepción de esta prestación por crianza, una medida que califican de "muy positiva".

Asimismo, han recibido "con alegría" el anuncio de la ampliación del permiso de maternidad y paternidad a 6 meses, "que es el tiempo mínimo que recomienda la OMS para la lactancia materna".

PAREJAS DE HECHO CON 3 HIJOS SERÁN NUMEROSAS

En cuanto a las medidas anunciadas que afectan directamente a las familias numerosas, la FEFN destaca el mantenimiento del título de familia numerosa a los dos progenitores en caso de separación o divorcio y el reconocimiento de las parejas de hecho con 3 ó más hijos, "que actualmente sólo son consideradas familia numerosa en algunas comunidades autónomas".

La FEFN pidió al Gobierno que se unificara el criterio "para evitar agravios comparativos" sobre una cuestión que, según afirman, obliga a muchas familias a recurrir a los tribunales para mantener sus derechos.

Si bien, no todas las medidas anunciadas por la ministra han sido bien recibidas por la FEFN, que está en desacuerdo con el reconocimiento de familia numerosa a las monomarentales con dos hijos, porque consideran que "tienen una situación y unas necesidades muy diferentes a las de una familia numerosa".

Mientras, desde la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ven "bastante positivas" las medidas anunciadas por la ministra Belarra y aseguran que están "muy alineadas" con algunas de sus reivindicaciones, sobre todo en materia de conciliación, como las que tienen que ver con asegurar la educación infantil de 0 a 3 años, la ampliación de los permisos de los progenitores o la equiparación de estos para las monomarentales.

También consideran fundamental "el aumento del presupuesto de ayudas a las familias" y celebran que la futura ley vaya encaminada a reconocer la diversidad familiar. "Creemos que esta ley tiene que ir enfocada a reconocer los distintos modelos familiares y a erradicar la pobreza infantil que tiene cuotas demasiado altas", ha indicado a Europa Press la directora de UNAF, Amaia Echevarría.

Ahora, según precisa Echevarría, se mantendrán a la espera de ver cómo se articulan estas medidas en la nueva ley y, en concreto, "cómo se garantiza el presupuesto de forma que no sean medidas puntuales y realmente tengan un impacto y un recorrido a medio y largo plazo".

UN GRAN PASO PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS FAMILIAS

Por otro lado, desde The Family Watch consideran que este proyecto de Ley de Diversidad Familiar, en lo que a sus principales líneas de actuación se refiere, puede ser "un gran paso para la mejora de la calidad de vida de las familias españolas".

Sin embargo, ante lo anunciado este miércoles por la ministra Belarra creen que exige "un estudio más pormenorizado de la letra pequeña puesto que ya se vislumbra cierta falta de concreción".

"Pretender, por ejemplo, que la prestación por hijo a cargo tenga carácter universal, con independencia de la renta de los progenitores, no es real. No tienen la mismas necesidades una familia con 5 hijos en la que un sólo progenitor trabaja, que en una familia con uno solo y donde los dos lo hacen", advierte The Family Watch en declaraciones a Europa Press.

Por otro lado, sobre el anuncio de elevar el permiso de maternidad y paternidad a los 6 meses, consideran que "deberá necesariamente de estar acompañado de incentivos para las empresas, ya que pueden considerar un hándicap o un lastre contratar personas en edad fértil, por lo que supone de gasto para las mismas tener un trabajador fuera de su puesto de trabajo durante tanto tiempo".

En definitiva, desde The Family Watch piden a la ministra que la futura ley "incorpore de forma vinculante la perspectiva de familia" evaluando a través de un informe, el impacto positivo y negativo que estas medidas puedan tener en el seno de las familias españolas.