Familias por gestación subrogada en Ucrania y Georgia acusan a Sánchez de "sabotear" la inscripción de bebés

05/07/2019

Familias con hijos nacidos por gestación subrogada en Ucrania y Georgia, aglutinados en la Plataforma apartidista por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania, han acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de no regular "una realidad" como la gestación subrogada y "sabotearla con una instrucción no legal en contra de organismos superiores como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

"Estos bebés, con derechos, acabarán siendo españoles y nos preguntarán cuando crezcan: ¿Quién era el señor que no los dejaba volver a casa con sus padres?", han señalado las familias en una carta abierta dirigida a Sánchez, que ha leído frente al Consulado de España en Kiev (Ucrania) uno de los padres afectados.

La plataforma exige la retirada de la instrucción emitida por el Ministerio de Justicia el pasado mes de febrero que impide a los consulados españoles la inscripción de estos menores con una prueba de ADN cuando no existe una sentencia judicial de filiación paterna, como venían haciendo hasta hace unos meses.

En la carta, la organización ha asegurado que el Consulado de España en Kiev es "un lugar hostil" en el que "no" les quieren ayudar y han apuntado que Sánchez "tiene miedo a abrir la mente" y a "darle la razón a mucha gente de su partido que sí piensa" como ellos.

"No vale llevarnos en los programas electorales, no vale hablar de la gestación subrogada y quedarse impasibles sin ver que en Ucrania y Georgia hay un problema real, una bola que está creciendo y que no pueden eludir", han señalado las familias en referencia a los partidos políticos españoles.

Asimismo, han transmitido al presidente del Ejecutivo en funciones que están "muy perdidos, confusos" y que se sienten "engañados". "No hablamos de un engaño menor, hablamos del chasco más grande, la decepción mayor a la que nos enfrentaremos en toda nuestra vida", han lamentado.

En este sentido, la plataforma ha afirmado que en precampaña Sánchez confesó que su idea ante la gestación subrogada "no era la de prohibirla, era la de regularla". "Dijo literalmente: "Tenemos que regularlo", han concretado.

"Sólo queremos que nos ayuden a volver con nuestros hijos a casa. La pelota queda en su tejado, esperemos que tenga oídos para nuestra petición. Seguiremos luchando hasta que se haga justicia", concluye el texto.