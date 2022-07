La FAPE y la APM, contrarias a las ruedas de prensa sin preguntas: "Faltan al respeto de la ciudadanía"

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se han mostrado este jueves contrarias a la decisión del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de no dar opción a los periodistas a plantear preguntas en su última comparecencia de prensa.

En un comunicado, FAPE considera que se trata de "una falta de respeto a la ciudadanía y vulnera los derechos a la libertad de prensa e información". Para la entidad, el hecho de que Núñez Feijóo haya realizado este jueves el balance del curso político sin posibilidad de preguntas, "hace recordar tiempos pasados del PP --y no precisamente de su inmediato antecesor--, donde era habitual esta actitud, lo que supone un auténtico desprecio tanto para quienes cubren la información, como para los medios de comunicación y los destinatarios de las noticias".

En este escenario, la FAPE ha reclamado al PP, así como a partidos políticos y organizaciones que "recurren a esta estrategia equivocada", que la abandonen porque supone "un grave daño para la democracia, cada vez más debilitada por prácticas como las que se han vivido este jueves en la comparecencia de Núñez Feijoó".

La organización ha reiterado a los editores y directores de medios que no envíen a sus periodistas a cubrir ruedas de prensa donde se sepa que no vaya a haber posibilidad de preguntas y, además, que "en la información se haga constar que se ha registrado esta mala práctica de no responder".

La FAPE presentó en Estrasburgo, el 27 de enero de 2012, una queja formal ante el Consejo de Europa con la campaña contra las ruedas de prensa sin preguntas ('Against press conference without questions'), lo cual era un hecho insólito entonces en la Unión. Ello supuso el apoyo de la entidad, que activó una alerta (amonestación) al Gobierno español, apoyada por la Federación Europea de Periodistas (EFJ).

Por su parte, la APM ha lamentado que, con las ruedas de prensa sin preguntas, se pretende "que los periodistas sean unos meros transmisores" de las palabras de los convocantes. Por ello, hacen alusión a la campaña #SinPreguntasNoCobertura y reclaman la supresión de la práctica de convocar ruedas de prensa o actos públicos dirigidos a la prensa en los que no se admitan preguntas de los periodistas, que solo ven aceptable en situaciones de excepcionalidad.