La FAPE exige a Marruecos que permita a los medios públicos españoles seguir informando desde Castillejos

Varios migrantes, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado la expulsión de los equipos de RTVE y EFE que permanecían en la localidad marroquí de Castillejos para informar sobre los movimientos de migrantes que intentaban cruzar a Ceuta y ha exigido a Marruecos que permita a los medios públicos españoles seguir informando desde la zona.

La Federación ha considerado que la decisión del Gobierno de Marruecos supone "un ataque a la libertad de información", reconocida como derecho en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ha manifestado su apoyo a la labor de estos medios, desplazados para informar de la crisis migratoria y ha animado a estos periodistas y al resto de medios de comunicación a seguir informando para que "la sociedad española y la internacional" conozcan lo que está ocurriendo.

La FAPE ha asumido además el comunicado emitido por la APM, en el que esta asociación insta "al Gobierno español a que exprese de una manera clara, ante las autoridades marroquíes, su malestar con lo sucedido y a que les reclame un firme compromiso de que ese comportamiento no se repetirá con ningún medio de comunicación".

En la misma línea, la APM ha reiterado que comparte las denuncias formuladas por RTVE y EFE y ha calificado lo ocurrido como un atentado contra el libre ejercicio periodístico, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo español que traslade su rechazo a las autoridades marroquíes por la expulsión de ambos equipos.

Según las denuncias trasladadas por RTVE y EFE, los periodistas expulsados estaban cubriendo los incidentes que se registraban en Castillejos, en la frontera de Marruecos con España, mientras las fuerzas de seguridad marroquíes trataban de impedir que se produjera una nueva avalancha de migrantes hacia Ceuta.

En este sentido, la FAPE ha compartido las denuncias formuladas por los directivos de RTVE y de la Agencia EFE sobre lo que consideran "un claro atentado contra el libre ejercicio de la profesión periodística".

EL GOBIERNO "DEFIENDE" LA LIBERTAD DE PRENSA "EN TODO EL MUNDO"

El Gobierno defendió este sábado que "la libertad de prensa" se protege "en todo momento y en todas las partes del mundo" y ha señalado que está en contacto con las autoridades marroquíes tras la expulsión de un equipo de periodistas.

Fuentes de Moncloa indicaron que la Embajada de España en Rabat "está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes" y que se está "buscando una solución" al incidente.

La respuesta del Ejecutivo llegó después de que la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) manifestara su "más enérgico rechazo" ante la decisión de las autoridades marroquíes de obligar a abandonar Castillejos al equipo de informativos que se encontraba en la zona realizando una cobertura sobre los movimientos y la situación social en el entorno de la frontera con Ceuta.

Según explicó la Corporación pública, la orden se comunicó de forma verbal bajo el único argumento de "cumplir instrucciones" y se ejecutó "sin ninguna explicación formal".

El presidente de RTVE, José Pablo López, calificó lo ocurrido de "obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información" y exigió a las autoridades marroquíes "plenas garantías y el máximo respeto" para que los periodistas puedan ejercer su oficio "en libertad" en el entorno fronterizo.

Por su parte, el medio marroquí 'Hespress' ha señalado este sábado, citando fuentes propias, que el incidente se enmarca en "un contexto diferente" al expuesto por RTVE y ha sostenido que se trató de una "medida recíproca" después de que un equipo periodístico del canal marroquí 2M no fuera autorizado a entrar en Ceuta para cubrir la actualidad en la ciudad autónoma.