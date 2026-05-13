La FAPE se suma a la condena de la APM y la AEPD a las acusaciones de Florentino Pérez a periodistas deportivos

Florentino Pérez - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) respalda los comunicados de la Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD) y de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en los que se rechazan las acusaciones vertidas por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, contra varios periodistas, en una rueda de prensa celebrada el martes.

Tras subrayar su "más absoluto rechazo" a las "graves acusaciones" que el presidente del Real Madrid ha lanzado en contra de varios periodistas deportivos durante su rueda de prensa, la AEPD añade que "la crítica respetuosa es una parte fundamental del ejercicio periodístico en toda sociedad democrática, en la que debe ser ejercido de manera libre". "A pesar de las discrepancias de pareceres, el respeto ha de prevalecer siempre por ambas partes", puntualiza.

Por su parte, la APM considera que Florentino Pérez, amparado por la libertad de expresión como cualquier ciudadano, puede expresar su disconformidad con lo que se publica sobre el Real Madrid, "pero ello no le da derecho a lanzar acusaciones contra los periodistas y contra los medios de comunicación sin ningún tipo de pruebas".

"Y mucho menos con actitud y lenguaje machista, llamando 'niña' a una profesional presente en la rueda de prensa y señalando a una columnista de ABC insinuando que por el hecho de ser mujer no entiende de fútbol", critica.

De igual modo, esta asociación califica de reprobable que el presidente del Real Madrid lance "claras amenazas" contra los informadores al afirmar: "Voy a acabar con los malos periodistas y no periodistas que hacen daño al Real Madrid".