FASE 2: ¿Cuándo se podrán hacer visitas a las residencias o centros tutelados?

Desde este lunes 18 de mayo, las islas de Formentera, El Hierro, La Gomera y La Graciosa ya se encuentran en la Fase 2 del plan de transición hacia una nueva normalidad diseñado por el Gobierno, mientras el resto del territorio se encuentran en la fase 1, excepto la Comunidad de Madrid, Barcelona, su área metropolitana y el Bajo Montseny, y algunas zonas de Castilla y León.

Esta nueva fase implica la relajación de las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus con una serie de nuevas medidas recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre las medidas más destacadas se encuentran, además de todas las actividades permitidas en fases anteriores, la ampliación de los grupos de personas que se pueden reunir de 10 a 15, la posibilidad de que las personas mayores de 14 años en adelante puedan pasear o hacer deporte a cualquier hora (dentro de la franja horaria de 6 de la mañana a 11 de la noche), excepto en el horario establecido para las personas mayores, y también la posibilidad de hacer visitas a las residencias o centros tutelados, entre otras.

No obstante, estas visitas a mayores y personas con discapacidad en centros residenciales o viviendas tuteladas quedan limitadas a los centros en los que no haya casos confirmados de COVID-19, o en los que no haya ningún residente en periodo de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Además, según el texto el BOE, serán las comunidades autónomas y las ciudades autónomas las que permitan en su ámbito territorial la realización de visitas en estos centros.

En el caso de que las visitas sean a personas mayores, el documento precisa que estas visitas se realicen preferentemente en supuestos excepcionales, tales como el final de la vida o el alivio de descompensación neurocognitiva del residente.

Para llevar a cabo una de estas visitas, la persona tiene que concertar una cita previamente con el centro y solo podrá mantener contacto con el residente una única persona por vez. Durante la visita, será obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo tanto por parte del residente como por parte del visitante y se deberán seguir las medidas de seguridad conocidas (higiene de manos, mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros, etc.).

El centro, además, deberá regular la entrada y la salida de las visitas con el fin de evitar aglomeraciones con los trabajadores y el resto de los residentes.

Como en fases anteriores, estas actividades estarán permitidas para toda la ciudadanía en esas islas, excepto aquellos que tengan síntomas o estén en cuarentena por estar en contacto estrecho con alguien contagiado.

Por otro lado, las personas vulnerables, a las que también se les permite participar en estas actividades, deberán protegerse y solo salir si su condición está controlada.