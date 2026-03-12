La Federación Evangélica activa su protocolo interno ante una denuncia por abusos sexuales en una iglesia de Barcelona

Archivo - Recursos de una Iglesia Evangélica de tradición metodista y presbiteriana. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha activado su protocolo interno a raíz de una denuncia presentada contra el pastor titular de una iglesia evangélica de Barcelona por presuntos abusos sexuales.

Según informa la entidad en un comunicado recogido por Europa Press, el equipo jurídico de la Federación --en coordinación con el Consell Evangèlic de Catalunya (CEC)-- abrió "de inmediato" un expediente en su canal ético en cuanto tuvo conocimiento de la querella, que ya ha sido admitida a trámite en los tribunales. Asimismo, se ha puesto en contacto con la parte denunciante y con el pastor acusado y ha asesorado a la iglesia implicada.

La institución subraya que todo el acompañamiento se está realizando sobre la base de cuatro principios: "máximo respeto al testimonio de la denunciante, respeto estricto a la presunción de inocencia del acusado, información transparente y protección a los miembros de la comunidad afectada, y afirmación del rechazo total y tolerancia cero frente al abuso".

Como parte de las medidas adoptadas, el pastor denunciado también ha sido cesado en sus responsabilidades ministeriales mientras se esclarece su situación judicial. "Consecuentemente, su acreditación como ministro de Culto de FEREDE queda automáticamente suspendida", añade la federación.

"Por último, solo nos queda reiterar nuevamente el más absoluto rechazo de esta Federación evangélica y de las iglesias que la integran a cualquier forma de abuso, de modo particular los abusos sexuales, que son comportamientos contrarios a la ética cristiana", concluye el comunicado, en el que FEREDE se compromete a seguir trabajando para que los lugares de culto sean "espacios seguros" y reflejo de "los principios y valores de integridad y ejemplaridad".