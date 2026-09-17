Feijóo pide "máxima precaución" por las lluvias en el Levante y traslada sus condolencias por el fallecido en Cataluña

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves "máxima precaución" por la "situación compleja" que se está generando en el este de España por las lluvias. Además, ha trasladado todo su apoyo a los servicios de emergencia y ha lamentado que una persona haya fallecido en Cataluña.

"Las lluvias están generando una situación compleja en el este de España, y todo indica que seguirá siendo así en las próximas horas. Lamento que haya una persona fallecida en Cataluña. Todo el apoyo a los servicios de emergencia y, por favor, máxima precaución", ha indicado a través de su perfil en 'X'.

Bombers de la Generalitat han informado en la madrugada de este jueves de que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre cuyo vehículo se había quedado atrapado al pasar por una riera en Olivella (Barcelona).