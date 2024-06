FELGTBI+ denuncia "graves retrasos" en las solicitudes de asilo de personas LGTBI+ perseguidas en sus países de origen

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha denunciado que hay personas LGTBI+ que llegan a España, víctimas de violencia y persecución en sus países de origen, que están sufriendo "graves retrasos" en el acceso al sistema de protección internacional "por problemas con los trámites burocráticos".

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la vicepresidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha señalado que, actualmente, "hay muchas dificultades para acceder al procedimiento de protección internacional y hay quienes esperan durante meses antes de poder conseguir cita para iniciar los trámites".

Iglesias también ha indicado que se trata de personas que han sufrido violencia, estigmatización y persecución y que, por tanto, necesitan de unos "servicios mínimos" que garanticen su recuperación y su autonomía "para integrarse en condiciones de seguridad y dignidad". "Tener que esperar durante meses para poder iniciar su solicitud, las expone a una situación de mayor vulnerabilidad y al riesgo de sufrir nuevos abusos y explotación", ha expuesto.

Igualmente, ha agregado que, mientras esperan su cita, las personas LGTBI+ solicitantes de protección internacional no pueden acceder a sus derechos y quedan "desamparadas". "Por ejemplo, no pueden recibir atención en los centros de acogida y sin eso, no pueden recibir el apoyo y el acompañamiento necesario, por lo que las aboca a una mayor vulnerabilidad", ha explicado.

La FELGTBI+ ha destacado que existen en el mundo más de 90 países en los que ser LGTBI+ es ilegal, está penado o existen restricciones a la hora de poder expresarse en libertad. Así, ha reivindicado que las autoridades dispongan de "más medios" para atender estas solicitudes, tal y como recogen la ley y los tratados internacionales. "Exigimos una solución urgente, hay vidas, que literalmente, dependen de ello", ha apuntado Iglesias.

Además, la federación ha exigido que se cumpla la Ley Estatal LGTBI, aprobada en 2023, y que se emita la documentación de las personas trans migradas con el género y nombre que las representa. También ha pedido que se garantice un "correcto" trámite, atención, acogida, estudio y resolución de las solicitudes de protección internacional de las personas LGTBI+ que son perseguidas en sus países de origen.

Finalmente, solicita a los organismos públicos que publiquen estadísticas que reflejen datos sobre la realidad LGTBI+, en especial, al Ministerio de Interior en relación a las solicitudes y resoluciones de las solicitudes de asilo y refugio de personas LGTBI+.