Feministas dicen que el PP se "equivoca" con el 'síndrome postaborto' y que retrotrae a tiempos de Gallardón

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han señalado que el PP se "equivoca" tras aprobar en el Ayuntamiento de Madrid una iniciativa para informar sobre el "síndrome postaborto".

"El Partido Popular se equivoca cuando utiliza los espacios de igualdad para promover discursos contrarios a los derechos de las mujeres; se equivoca cuando se alía con quienes buscan penalizar a las mujeres que deciden, de manera voluntaria y consciente, interrumpir un embarazo no deseado", han indicado en declaraciones a Europa Press preguntadas por la propuesta.

El Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Madrid debatió este martes la propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

En este sentido, para la organización de mujeres es "sorprendente" que el PP haya firmado la obligatoriedad de que los profesionales de los centros de atención al público de Madrid Salud, de los espacios de igualdad y Samur Social informen sobre "un supuesto 'síndrome' que no cuenta con ningún reconocimiento científico ni profesional". Además, las feministas consideran que, a través de esta iniciativa, se pretende imponer una práctica contraria a la propia legislación española.

"El Partido Popular no debería retrotraernos a tiempos nefastos que ya le costaron el ministerio de Justicia a un antiguo alcalde de Madrid (en referencia a Alberto Ruiz Gallardón). No es siguiendo la senda de la ultraderecha como se consolidan los derechos de las mujeres ni como se garantiza una asistencia sanitaria libre de chantajes emocionales. Esos chantajes no son otra cosa que un paso previo para crear un clima de penalización contra quienes ejercen su derecho a decidir. El alcalde de Madrid se equivoca gravemente al seguir los pasos de Gallardón en esta materia", han apuntado.

Igualmente, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha llamado a que profesionales de Madrid Salud, de los espacios de igualdad y de todas las áreas municipales que se vean afectadas por esta medida, "a que ejerzan la objeción de conciencia que les ampara".

"La medida aprobada ayer en el pleno del Ayuntamiento es contraria a una Ley Orgánica, la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, y por tanto los profesionales tienen pleno derecho a oponerse a aplicarla", ha recalcado.

FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES: "ES UNA MEDIDA IDEOLÓGICA"

Por su parte, Federación de Mujeres Jóvenes ha indicado que la iniciativa aprobada en Madrid es "una medida ideológica que atenta contra la salud de las mujeres y contra un derecho avalado por el Tribunal Constitucional" en nuestro España.

"Imponer una nueva barrera para acceder al derecho al aborto no reducirá su ejercicio por parte de las mujeres, pero sí hará que lo hagamos con menos garantías y en peores condiciones", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Además, la Federación ha explicado que "este supuesto síndrome carece de cualquier evidencia científica". En cambio, ha dicho que sí que la tienen las políticas de educación sexual integral y la garantía del aborto seguro, que "inciden de manera directa en el bienestar de las mujeres y en el avance hacia una mayor igualdad".