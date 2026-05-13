Feministas rechazan que el liderazgo de España en ranking europeo sobre derechos LGTBI sea "una medalla al progresismo"

Archivo - Cientos de personas durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha cuestionado la celebración realizada por el Gobierno tras situarse España en el primer puesto del ranking anual de ILGA-Europe sobre derechos LGTBI, y ha advertido de que "no puede aceptarse como una prueba automática de avance democrático, compromiso progresista o fortalecimiento de la igualdad".

La organización de mujeres sostiene que el primer puesto de España en el ranking de ILGA-Europe "no es una medalla al progresismo ni a la igualdad" y considera que los rankings internacionales "no son neutrales", sino que reflejan "los criterios políticos e ideológicos de quienes los elaboran".

Según la Alianza, ILGA-Europe habría experimentado "una deriva" en los últimos años que la habría llevado, a su juicio, a "colisionar frontalmente con principios esenciales de las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres".

Las feministas han acusado a la organización de "subordinar la protección basada en el sexo a postulados identitarios que cuestionan categorías jurídicas y materiales imprescindibles para combatir la discriminación sexual".

"No es un dato menor que ILGA-Europe haya impulsado iniciativas orientadas a promover cambios legislativos y lingüísticos para que se diluyan categorías como 'madre', erosionando así referencias jurídicas vinculadas a la realidad material de las mujeres", ha subrayado la Alianza.

Asimismo, ha criticado que la entidad "promueva" la regularización de la prostitución y ha recordado que ILGA World firmó una carta crítica con el trabajo de la relatora especial de Naciones Unidas, Reem Alsalem, "por su defensa de los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo".

RELACIONA EL ASCENSO CON LA LEY TRANS

Contra el Borrado de las Mujeres ha explicado que el ascenso de España en la clasificación internacional responde "en gran medida" a la aprobación de la llamada Ley Trans, una norma que, según ha denunciado, ha sido "ampliamente cuestionada por organizaciones feministas y expertas en igualdad por introducir una equiparación jurídica entre la mera autodeclaración identitaria y la condición jurídica de las mujeres como categoría protegida por razón de sexo".

En esta línea, ha recordado que la Alianza ha elaborado un mapa que recoge los "impactos concretos" de la aplicación en España de la llamada Ley Trans. Entre ellos, ha mencionado casos de "asesinos, maltratadores y delincuentes sexuales" que habrían modificado su sexo registral, "feminicidas que exigen ser trasladados a cárceles de mujeres", opositores que acceden a cuotas reservadas para mujeres o varones que utilizan baños y vestuarios femeninos.

"Que España ocupe el primer puesto en el ranking de ILGA-Europe lo que acredita es alineamiento con una determinada agenda política. Y esa no es una medalla que deba celebrarse sin debate público", ha concluido.