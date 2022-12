Feministas socialistas piden la dimisión de Montero y acusan al PSOE de ir contra sus principios por apoyar la Ley Trans

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS) se ha manifestado este viernes a las puertas del Congreso en una convocatoria que han firmado, según las organizadoras del encuentro, alrededor de 150 asociaciones feministas de toda España. Cerca de 300 personas han participado en la concentración, según fuentes policiales.

Desde la plataforma se ha pedido parar la 'Ley Trans' y se cantado la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Además, la presidenta de FeMeS y miembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel ha acusado al PSOE de ir contra sus propios principios.

"La mayor parte de las personas que estamos aquí tenemos una relación muy estrecha con el Partido Socialista. De ahí que nos asombre, nos entristezca y, más todavía, nos dé muchísimo coraje que el PSOE esté yendo contra sus principios. El Partido Socialista se declara feminista y, en estos momentos, está apoyando una ley misógina, homófoba y que pone en peligro a las y los menores", ha declarado Valcárcel.

En el encuentro se han visto pancartas como "Ley Trans destruye los avances en Igualdad", "nuestra opresión no es vuestra identidad" o "paremos ya la Ley Trans-género". En la misma línea, se han escuchado cánticos que pedían la dimisión de Montero y en contra de la tramitación de la ley propuesta por Igualdad como "ser mujer no es un sentimiento", "Montero transista, hazte feminista" o "las mujeres no tenemos pene".

La organización ha destacado que las verdaderas feministas son las que se han encontrado a las puertas del Congreso de los Diputados este viernes. En este sentido, preguntada por la titular de Igualdad, Valcárcel ha declarado que "es como la tortuga en el poste, nadie sabe quien la ha puesto ahí y estaría bien que bajara".