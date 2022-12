Fernández (PSOE) ve "lógicos" los debates internos por la Ley Trans pero confía en que nadie rompa la disciplina de voto

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha señalado este martes que son "lógicos" los debates internos dentro de su partido en torno a la Ley Trans, que este lunes fue aprobada en comisión en el Congreso y que la próxima semana será ratificada en el Pleno. En este sentido ha indicado que no cree que nadie de la formación vaya a romper la disciplina de voto.

Fernández ha reconocido que el deseo de los socialistas era que la norma prosperara con las enmiendas que ellos presentaron para endurecer la autodeterminación de género de los menores y el proceso de reversión en el Registro Civil de las personas trans. Pero una vez rechazadas por todos los grupos de la comisión, han decidido retirarlas y apoyar la ley en el Pleno.

La decisión de retirar definitivamente esas enmiendas y no llevarlas a Pleno, según ha indicado la diputada, es porque el PSOE entiende que recibirá los mismos apoyos que este lunes en la Comisión. "No van a obtener la mayoría necesaria y por eso no las vamos a mantener", ha explicado a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Según ha indicado, la intención del PSOE con estas propuestas era dotar a la ley de "mayor seguridad jurídica". "Pero la Cámara, el poder legislativo no lo ha visto necesario", ha insistido.

Aún así, apunta que "el PSOE tiene una posición clara" ante esta norma que, tal y como ha recordado, "es del Gobierno" y, por ello, ha indicado que la van a "defender más allá de debates internos" que, a su juicio, son "lógicos en una organización tan grande" como es el PSOE.

Preguntada por la posibilidad de que diputados socialistas rompan la disciplina de voto, Fernández ha señalado que no lo cree. Lo mismo piensa en el caso de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien ha dado a entender a los medios que no votaría a favor de la norma. "No lo creo, aunque es una decisión individual de cada uno", ha apuntado.