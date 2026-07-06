El fin de semana deja 14 muertos en las carreteras españolas, entre ellos cuatro miembros de una misma familia

Archivo - Varios vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-5, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico ha activado un dispositivo especial de regulación, vigilancia y asistencia, an - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 personas han fallecido en las carreteras españolas en once siniestros mortales ocurridos este fin de semana, entre ellos cuatro miembros de una misma familia en Palencia.

El director general de la Bodega Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz Cid, su pareja, y dos de sus hijos, de 17 y 14 años, han muerto este domingo tras la salida de vía de su vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia). Además, una niña de nueve años resultó herida grave.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, ocho de los siniestros de este fin de semana han ocurrido en vía convencional y tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido cinco colisiones y tres salidas de vía.

La siniestralidad ha tenido lugar en Alicante (Alicante), El Losar del Barco (Ávila), As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), Menarguens (Lleida), Madrid (Madrid), Cartagena y Torre-Pacheco (Murcia), Prádanos de Ojeda (Palencia) y Valladolid (Valladolid).

La jornada con más víctimas mortales ha sido la del domingo 5 de julio, con nueve personas fallecidas, seguida del sábado 4 de julio, con tres muertes; y el viernes 3 de julio, que registró dos fallecidos. Entre las víctimas, ha habido tres usuarios vulnerables: dos motoristas y un ciclista.

En el acumulado anual hasta el 5 de julio se llevan contabilizados 522 fallecidos en las carreteras, 21 víctimas en lo que va de mes.