El fin de semana dejará tormentas y granizo en el interior peninsular y las temperaturas serán normales para la época

Archivo - Varias personas pasean bajo la lluvia, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una dana se formará a partir de este viernes y se situará durante el fin de semana en el entorno de la Península, dejando chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular, según una nota informativa emitida este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, una masa de aire de origen atlántico, más fresca y limpia, dará lugar a un descenso progresivo de las temperaturas que registrarán valores más propios de estas fechas.

Por días, AEMET ha indicado que la vaguada atlántica se acercará al oeste peninsular durante la tarde del viernes y evolucionará a dana al final de la jornada. Por la tarde se producirán tormentas en amplias zonas del interior, salvo del cuadrante suroccidental, que darán lugar a chubascos y rachas de viento fuertes, acompañados de probable granizo.

El organismo estatal espera que las más intensas se den en el entorno del Sistema Ibérico y zonas del interior oriental peninsular, donde la intensidad de los chubascos y de las rachas de viento podrá ser muy fuerte. Aunque las temperaturas comenzarán a bajar en la mitad noroeste y centro peninsulares, todavía hay avisos bastante generalizados.

Durante el fin de semana, los chubascos y tormentas serán bastante generalizados, aunque menos probables en zonas del suroeste de la Península y de Galicia, y afectarán también a Baleares. Si bien ha indicado que la intensidad de los chubascos y de las rachas de viento será en general fuerte y probablemente y de forma local muy fuerte, AEMET ha puntualizado que es difícil de precisar en estos momentos las zonas concretas que se verán afectadas por estos fenómenos.

A su vez, también considera probable la formación de granizo, incluso de tamaño grande, es decir, mayor de dos centímetros (cm). Al margen de ello, ha indicado que las temperaturas descenderán de forma notable estos días, sobre todo el sábado, y alcanzarán unos valores próximos a los normales. El día álgido de este episodio, en principio, será el sábado, tanto por la extensión e intensidad de las tormentas como por la magnitud del descenso térmico.

A partir del lunes, la probabilidad de tormentas generalizadas disminuye claramente, aunque hay una considerable incertidumbre acerca de la evolución de la dana. Por otra parte, las temperaturas iniciarán una recuperación aunque sin alcanzar durante los días siguientes los valores previos.