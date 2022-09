La Fiscalía considera una "grave irresponsabilidad" y una actitud "imprudente" que los patinetes circulen sin seguro

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado considera que la conducción de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), conocidos coloquialmente como patinetes, careciendo de solvencia patrimonial suficiente y sin concertar un seguro "constituye una grave irresponsabilidad, que coloca a las potenciales víctimas en una situación de abierto desamparo y que es por sí sola reveladora de una actitud claramente imprudente".

En su Memoria, presentada este miércoles 7 de septiembre con motivo de la apertura del año judicial, la Fiscalía señala que los usuarios de estos vehículos, "al margen de encontrarse en una evidente situación de vulnerabilidad frente a vehículos de mayor masa y volumen, pueden también, particularmente cuando atropellan a peatones, ser sujetos activos de los delitos de homicidios y lesiones imprudentes".

De este modo, apunta que "crece la necesidad" de dotar a la circulación de estos vehículos de un marco normativo "claro, bien estructurado y territorialmente armonizado, y ello tanto en beneficio de los intereses y de la seguridad de los usuarios de estos vehículos, indudablemente vulnerables, como de quienes pueden resultar dañados por los hechos de la circulación que generan".

El documento de la Fiscalía refleja que es una "realidad constatable" que un "relevante porcentaje" de los ciclistas y usuarios de VMP "no cumplen las normas viales, no siendo infrecuente que se salten semáforos en rojo, vayan en dirección no autorizada e invadan zonas peatonales por las que no se puede circular, desde la mentalidad de que las normas viales no están hechas para ellos, sino para los vehículos de motor".

"De este modo no favorecen, sino que perturban, a veces gravemente, la convivencia ciudadana cuando su presencia es indispensable y para los fines justamente contrarios de calmado o pacificación del modelo de ciudad al que se aspira", precisa la Fiscalía.

Para la Fiscalía, la falta de "conciencia de respeto a las normas en un relevante número" de usuarios de VMP y ciclistas en el ámbito urbano se traduce "en un riesgo para ellos mismos y para los demás usuarios de las vías".

No obstante, la institución también asegura que en un número "no desdeñable" de conductores se observa "una visión insolidaria de percibir al ciclista y usuario de VMP como un obstáculo ante la exclusividad pretendida de los vehículos de motor y actitudes de agresividad y prepotencia frente a él, tratando de suplir sus carencias de madurez social con la mayor potencia de su vehículo".