La Fiscalía constata un incremento de más de 8 puntos en los incendios intencionados en 2025, el 32% del total

Fuego y columna de humo provocada por un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha informado de que el 32,54% de los incendios forestales investigados en 2025 fueron intencionados, lo que supone 8,36 puntos más que en 2024, cuando el porcentaje se situó en el 24,18% de los fuegos. Además, el 52,38% fueron causados por negligencias (más o menos el mismo dato que el año anterior, cuando se cifraron en el 50,98%).

Así lo refleja la Memoria de la Fiscalía del 2025, recogida por Europa Press y presentada este jueves durante el acto solemne de apertura del Año Judicial 2026/2027 en el Tribunal Supremo. En ella, se detalla que, de acuerdo con el avance informativo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 2025 finalizó con 8.189 siniestros y 354.793,50 hectáreas (ha) quemadas.

Si bien el número de siniestros ha sido inferior a la media de la última década, la cifra de grandes incendios forestales --es decir, aquellos que afectan a más de 500 ha-- fue de 63, lo que supone más del doble de la media de los últimos diez años (24 grandes incendios forestales) y una cifra muy superior a la del año anterior, 16.

Un 55,29% de los incendios que que motivaron una intervención policial han afectado a un área de entre una y 500 ha, y el 41,53% han sido conatos, es decir, incendios de menos de una hectárea. Por lo demás, el 2,91% de los fuegos investigados fueron grandes incendios forestales, es decir, que afectaron a más de 500 ha y del 0,27% restante no hay datos sobre superficie afectada.

En total, se ha detenido o investigado a 439 personas por incendios ocurridos durante 2025, de acuerdo con los datos aportados mensualmente por los distintos cuerpos policiales al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. El 85% de los arrestos han sido efectuadas por la Guardia Civil; el 12%, por la Policía Nacional; el 1%, por los Mossos d'Esquadra; y el 2%, por la Policía Local.

"En relación con las personas detenidas/investigadas, va en consonancia con el número de siniestros, donde el mayor número de incendios suele tener mayor número de personas detenidas/investigadas, siendo un indicador bastante fiable de la siniestralidad habida durante el mismo", ha explicado la Fiscalía.

En relación con los incendios, la Memoria también recuerda que el año pasado se remitió nota a las Unidades Adscritas para que estudiaran el posible uso de aparatos de teledetección aplicados a prevenir y localizar incendios incipientes.

Además, les pidió valorar la utilización de sistemas de vigilancia aérea, tales como los drones o vehículos aéreos no tripulados, a partir del momento en el que hubiese disponibilidad de los mismos dentro de su propio contexto profesional y ante las gestiones "infructuosas" que desde hace años se han venido haciendo en el Ministerio de Defensa al respecto.

A su vez, les solicitó que realizaran una campaña de verificación en todo el territorio nacional de los correspondientes planes de prevención locales de incendios forestales en los municipios que tengan obligación a ello. En este sentido, las Unidades tendría que formular en su caso las correspondientes denuncias administrativas, considerando este incumplimiento en la instrucción de diligencias por incendios forestales ocurridos en los municipios afectados.

Asimismo, les pidió determinar las zonas más conflictivas en incendios forestales en el territorio nacional, es decir, aquella que requiriesen un mayor nivel de control y vigilancia para prevenir y, en última instancia, evitar, si fuera posible, los incendios forestales para "economizar y racionalizar" los medios disponibles.