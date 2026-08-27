Fisterra (A Coruña) registró ayer 80,2 l/m2 de lluvia en 24 horas e Híjar (Teruel) tuvo la máxima de España con 39,5ºC

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fisterra (A Coruña) acumuló este miércoles un total de 80,2 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia en 24 horas, la mayor cantidad de toda España. Además, Híjar (Teruel) llegó a los 39,5ºC, la cifra más alta de todo el país. Estos son algunos de los datos recogidos en el resumen de fenómenos significativos de ayer elaborado por el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

De hecho, la acumulación horaria en Fisterra (A Coruña) fue de 31,3 l/m2. Además, también superaron los acumulados de 30 l/m2 las estaciones de Vimianzo, con 64 l/m2; de Cabo Vilan, con 39,3 l/m2; y de Mazaricos, con 35,4 l/m2, todos en A Coruña. Además, también hubo registros destacables en el Piornal en el norte de Cáceres (28,2 l/m2) y en Fresno de Sayago en Zamora (con 22,8 l/m2, con 13,4 l/m2 en diez minutos).

En lo que respecta a las temperaturas, Camacho ha explicado que las más altas se registraron en punto del valle del Ebro, interior de Valencia y Murcia, Almería, Baleares y Guipúzcoa. Al margen de los de Híjar (Teruel), también ha destacado los 38,2ºC de Valdespartera (Zaragoza), los 37,2ºC de Abla (Almería), los 36,6ºC en Alhama (Murcia) y los 36,4ºC del Aeropuerto de San Sebastian.

En comparación, en Ourense capital solo se llegó a los 22,6ºC de máxima y en Lugo a los 20ºC. En el otro extremo, la madrugada más cálida se ha registrado en Baleares, en Barcelona en y puntos costeros catalanes, todos con noches tórridas. La mínima más elevada corresponde a Sóller (Mallorca) con 28,2ºC, grado y medio más que ayer.

Por otro lado, el portavoz de AEMET también ha explicado que ayer se registraron valores extraordinarios de viento en las cumbres de Sierra Nevada y en los montes de la Cantábrica y en Pirineos. A su vez, también hubo valores importantes en puntos del Sistema Central, en la Ibérica y en las costas gallegas. El máximo se registró en el radiotelescopio de Sierra Nevada con un valor huracanado de 141,5 kilómetros por hora (km/h).