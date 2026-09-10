El fotógrafo francés Julien Anton, ganador del Ocean Photographer of the Year por una imagen de un caballito de mar - JULIEN ANTON

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo francés Julien Anton ha sido galardonado con el Ocean Photographer of the Year 2026, según ha informado este jueves Blancpain, uno de los organizadores del certámen. "Su impactante imagen de un caballito de mar macho junto a dos ejemplares juveniles conquistó al jurado por la poderosa reflexión que plantea sobre las futuras generaciones y el océano que heredarán", ha señalado.

Además, la fotógrafa submarina Jenny Stock, de nacionalidad británica, ha recibido el Female Fifty Fathoms Award. Este precio, creado por Blancpain en 2021, reconoce a mujeres pioneras e inspiradoras en el ámbito de la fotografía oceánica, cuyo trabajo contribuye a acercar el mundo submarino al público.

Stock es una realizadora de documentales sobre fauna y naturaleza, escritora y defensora de los océanos cuyo trabajo se extiende por todo el mundo. Cuenta con amplia trayectoria en el ámbito de la televisión dedicada a la naturaleza y la fauna, con producciones para la BBC y National Geographic. Además, ha trabajado como buceadora profesional en proyectos cinematográficos y televisivos.

A través de su fotografía, sus producciones audiovisuales y sus escritos, acerca la belleza y el asombro que provoca el mundo submarino a un público amplio, al tiempo que anima a más mujeres a adentrarse en el ámbito de la fotografía submarina. "Jenny recurre al poder de las historias para inspirar una conexión más profunda con el océano y concienciar sobre la necesidad de protegerlo", ha explicado Blancpain.

Los ganadores han sido seleccionados entre más de 15.000 imágenes presentadas desde todos los rincones del mundo. Desde la vida marina y la conservación hasta la aventura, el arte y la conexión entre el ser humano y el océano, el concurso pone de manifiesto la belleza, diversidad y fragilidad de nuestro planeta oceánico.

Como coorganizadora del Ocean Photographer of the Year, Blancpain celebra "el poder de las historias que nacen del océano" a través de las imágenes ganadoras de esta edición. Al mismo tiempo, otorga el Female Fifty Fathoms Award a Jenny Stock, "reafirmando así el compromiso permanente de la Maison con la concienciación sobre la belleza y la fragilidad de nuestro planeta azul".