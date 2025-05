Fraile Anders Arborelius, primer obispo de Estocolmo de origen sueco desde la Reforma, uno de los nombres del Cónclave

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Anders Arborelius, de 75 años, fraile carmelita, es el primer obispo de Estocolmo (Suecia) de origen sueco desde la Reforma protestante. El purpurado es uno de los señalados como posible sucesor de Francisco en el Cónclave que arranca el próximo miércoles 7 de mayo.

Nació en Sorengo el 24 de septiembre de 1949. Se convirtió al catolicismo a los 20 años y en 1971 ingresó en la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos en Norraby, e hizo sus votos perpetuos en Brujas (Bélgica), en 1977.

Realizó sus estudios de filosofía y teología en Bélgica y en el Teresianum de Roma. Al mismo tiempo estudió lenguas modernas en la Universidad de Lund.

El 8 de septiembre de 1979 fue ordenado sacerdote en Malmö y el 29 de diciembre de 1998 fue consagrado obispo en la catedral católica de Estocolmo. Se convirtió así en el primer obispo católico de Suecia, de origen sueco, desde la época de la Reforma luterana en 1500.

De 2005 a 2015 fue presidente de la Conferencia Episcopal de Escandinavia, mientras que en 2015 fue elegido vicepresidente. Fue nombrado miembro de la Comisión de la Presidencia del Consejo Pontificio para la Familia de 2002 a 2009.

Además, el 21 de enero fue nombrado consultor del Consejo Pontificio para los Laicos. En junio de 2017, fue creado y proclamado cardenal por el Papa Francisco, con el Título de Santa María de los Ángeles.

En mayo de 2021 recibió el encargo del Papa Francisco de participar en una visita apostólica en la Archidiócesis de Colonia (Alemania) junto al obispo de Rotterdam, Johannes van den Hende, para investigar la gestión que hizo la diócesis de los casos de abusos sexuales y los posibles errores cometidos por los obispos responsables.

Unos meses antes se había presentado el 'Informe independiente sobre la lucha contra los abusos sexuales en la Archidiócesis de Colonia', encargado en octubre de 2020 por el cardenal Rainer Maria Woelki, y fruto de una investigación realizada por el bufete Gercke & Wollschläger, según informó el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

El documento, de más de 800 páginas, abarcaba el período comprendido entre los años 1975 y 2018 con el objetivo de identificar las eventuales deficiencias y violaciones, así como a los responsables. En concreto, el informe daba cuenta de 314 víctimas de abusos sexuales, todas ellas menores de edad menos una, y 202 agresores, de los cuales casi dos tercios pertenecientes al clero.

En una entrevista en Alfa&Omega en abril de 2023, Arborelius indicó que "la prevención de los abusos es extremadamente importante", pero en su opinión "no tiene nada que ver con cambiar la doctrina moral" sino que es más bien cuestión de tomarse las obligaciones morales "más en serio" y "ayudar a la gente espiritual y psicológicamente para que puedan lidiar con su vida de forma adecuada".

Sobre su vida en la Iglesia, explicaba que antes de entrar en el Carmelo pensaba que tenía vocación de sacerdote diocesano pero tras pedirle el obispo que esperara un año tras su conversión antes de entrar al seminario, descubrió el Carmelo.

"La primera impresión me llegó leyendo la autobiografía de santa Teresa de Lisieux, Historia de un alma. Su deseo de vivir en el corazón de la Iglesia a través de la oración constante y ayudar al Señor en su labor de redención me inspiraron para entrar en el Carmelo. Me llevó un tiempo acostumbrarme a la vida tranquila y en silencio, pero después encontré paz y alegría en esta vida escondida en la presencia de Dios", afirmó.

Precisamente, explicaba que la preparación espiritual de 27 años de vida contemplativa le ha sido "muy útil" pues "cada noche" puede "poner los problemas y desafíos en manos del Señor".

Preguntado entonces por las características que buscaría en los candidatos cuando llegara el momento de elegir a un nuevo Papa, Arborelius aseguró que buscaría "rastros de Jesús en él".