Francisco Romero, nuevo consejero del Vaticano: "Es fundamental renovar la pastoral de santuarios y peregrinaciones"

Archivo - Santuario de Covadonga. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero del Dicasterio vaticano para la Evangelización para las cuestiones de los Santuarios, Francisco Romero, ha abogado por "promover y renovar" la pastoral de santuarios y peregrinaciones porque "bien enfocadas" pueden ayudar a "muchos" a "orientar su vida".

"Creo que los santuarios y las peregrinaciones bien enfocadas pueden contribuir a ayudar a muchos en orientar su vida y encontrar a Dios. Por eso es fundamental promover y renovar la pastoral de santuarios y peregrinaciones", ha indicado Romero, en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de su nombramiento.

Romero, que también es director del Secretariado de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha asegurado que para él fue "una sorpresa" recibir la noticia y que pondrá "lo mejor" de sí mismo "en esta misión de tanta responsabilidad".

"Es una misión no solo para la pastoral de los santuarios en España, sino en todo el mundo, en la Iglesia universal. La Iglesia quiere revitalizar en clave evangelizadora la pastoral de los santuarios", ha explicado.

En concreto, ha apuntado que "muchos llegan buscando sanar heridas, encontrarse con Dios, ser escuchados", por lo que insiste en la importancia de "acoger, escuchar, dialogar y hacer una propuesta de fe".

"Los santuarios han de ser espacios para encontrar la paz, vivir la fraternidad, encontrarse con Jesucristo y revitalizar la vida cristiana. La persona de hoy acude a estos lugares buscando encontrar algo que necesita y que no encuentra en su contexto vital. Siempre debe haber quien los acoja y los acompañe. Los santuarios son lugares para la fe", ha remarcado.

Además, ha reconocido que en "una sociedad secularizada" como la actual "muchos quieren encontrar antes orientación para su vida". Por ello, considera que "la pastoral ha de ser más incisiva en aspectos humanos en un primer momento y después en una propuesta de primer anuncio, de encuentro con Dios".

Para Romero, "la primera ventana" que abren "quienes buscan su bien y a Dios" es "la de la piedad popular" y, en este sentido, ha invitado a "no perder" la experiencia de fe en los santuarios y peregrinaciones.

"Siempre quien peregrinaba hacia un camino externo que suponía un recorrido interior en el que reorientaba su vida desde la fe. Esto no se debe perder. Hay que recuperarlo. No solamente hay que tener en cuenta el patrimonio o el turismo, es necesario que como cristianos no perdamos lo que nos es genuino, la experiencia de fe en los santuarios y en las peregrinaciones. El patrimonio del pasado no puede ser una cuestión para pensar lo que las cosas fueron, sino una mediación que nos ayude al encuentro con nosotros mismos, con los demás y con Dios", ha zanjado.