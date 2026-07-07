El fuego quema 50.384 hectáreas en España hasta el 1 de julio, el 39,8% del total de las quemadas en la UE

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han quemado 50.384 hectáreas (ha) en España desde el 1 de enero al 1 de julio de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus recogidos por Europa Press.

Esto supone el 39,8% del total de hectáreas quemadas en la Unión Europea (UE) en este espacio de tiempo (que suma ya 126.328 ha, 1,4 veces más que el año pasado por estas fechas, cuando el total comunitario era de 88.440 ha quemadas). Copernicus señala también que España es el país que más fuegos ha registrado de toda la UE: 300. Sólo le supera Francia, con 275.

El fuego quemó 393.079 ha en España en 2025, el 38% del territorio quemado en la UE, que sumó 1.033.966 ha durante todo ese año. La mayor parte de hectáreas calcinadas se quemaron en agosto ya que, en cuestión de un mes, se quemaron más de 150.000 ha (en concreto, se pasó de 22.7845 ha el 29 de julio a 380.877 ha el 2 de septiembre).