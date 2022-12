Fundación Jiménez Díaz, mejor hospital de España por séptimo año consecutivo, según el Índice de Excelencia Hospitalaria

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jiménez Díaz ha sido seleccionada como mejor hospital de España, como mejor centro de nuestro país, por su compromiso con la excelencia y una gestión altamente cualificada, en la séptima edición del Índice de Excelencia Hospitalaria: IEH 2022, que realiza el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

"La Fundación Jiménez Díaz ha logrado mantener la primera posición en nuestro ranking anual debido a los excelentes resultados obtenidos en parámetros clave como los tiempos que aguardan los pacientes para recibir atención, sus altas cuotas de recomendación entre los ciudadanos o el mantenimiento del saldo positivo en los datos de entradas y salidas por libre elección, factores que avalan su liderazgo durante estos siete años", afirma Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

Sánchez, añade que "el IEH 2022 también confirma la fortaleza sanitaria de la Comunidad de Madrid respecto al resto de zonas geográficas al contar este año con cuatro centros dentro del top 5 del ranking nacional, uno más que en la edición de 2021".

Tras la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario La Paz, ambos en Madrid, y el Hospital Clínic de Barcelona ocupan la segunda y tercera posición en el IEH 2022, respectivamente, relegando a un cuarto puesto al Hospital Universitario Gregorio Marañón, de Madrid, que el año pasado se situaba en tercera posición.

La novedad es que el Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, gana tres posiciones y pasa del puesto 8º al 5º puesto en el ranking estatal. El sexto centro en el ranking es el Hospital Universitari Vall d'Hebrón de Barcelona, que pierde una posición respecto a 2021, en contraste a lo que ocurre con el Hospital Ruber Internacional, de Madrid, que gana dos al pasar de un 9º a un 7º puesto, o con el Hospital Quirónsalud Barcelona, que mejora dos posiciones hasta situarse 8º en el IEH 2022.

La novena y décima posición las ocupa el Hospital Universitari i Politécnic La Fe --único hospital de la Comunidad Valenciana presente en el top10-- y el Hospital Quirónsalud Madrid, respectivamente.

"A pesar de que la sanidad pública atraviesa un periodo complejo y de cierta dificultad que constata el conflicto a nivel estructural que afecta a España en su conjunto, acuciado por las crisis financieras que se han ido encadenando desde la pandemia, los hospitales españoles continúan demostrando una elevada capacidad de resistencia y un reseñable nivel de robustez", comenta Sánchez Lambás.

Según indica, "el top10 del IEH 2022 manifiesta, otro año más, el esfuerzo realizado por estos centros para mantener los altos estándares de cualificación hospitalaria, muy por encima de la media europea. Pero, también, para mejorar su excelencia gracias a su empeño, constancia y recursos que destinan a potenciar la innovación, la investigación y la docencia, lo que repercute positivamente en el estado de bienestar y en la calidad de los servicios que ofrecen a los pacientes".

El Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) analiza de forma anual la excelencia hospitalaria de los centros hospitalarios españoles, tanto públicos como privados, que más apuestan por la calidad y sostenibilidad de un sistema de salud universal, basándose para ello en parámetros como la calidad asistencial, el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción percibidos por el paciente, así como la capacidad innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos por parte de estos.

Al igual que en las anteriores ediciones, se estructura en torno a tres ejes: IEH General (los 10 mejores centros a nivel nacional), IEH autonómico (los cinco mejores de cada comunidad autónoma) e IEH por especialidades (los tres mejores, según especialidad).

Para la elaboración del análisis, el Instituto Coordenadas ha realizado 2.100 encuestas a profesionales del ámbito de la salud en España procedentes de distintos hospitales, dando como resultado a un IEH con base en los datos y resultados de estos centros, así como en las percepciones de los profesionales que trabajan en ellos.