Fundación Teléfonica abre una exposición sobre la importancia y el impacto de los algoritmos en la sociedad

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Fundación telefónica reflexiona en una exposición sobre la importancia y el impacto de los algoritmos en una sociedad cada vez más parametrizada. La muestra 'Código y algoritmos. Sentido en un mundo calculado' permanecerá abierta al público desde este miércoles, 19 de octubre, al 16 de abril de 2023.

A través de instalaciones interactivas de 13 artistas nacionales e internacionales, la exposición traza un recorrido por diferentes ámbitos en los que los algoritmos impactan en la sociedad: la importancia de su neutralidad y eficiencia, los riesgos del sesgo algorítmico, herramientas para proteger la privacidad de los datos, la vinculación entre los seres humanos y la inteligencia artificial, y su contribución a encontrar soluciones que, de otro modo, se tardarían años en resolver o descifrar.

La exposiciónestá comisariada por Manuela Naveau, artista, comisaria y docente en la Universidad de Arte y Diseño de Linz, y cuenta además con el asesoramiento de diversos expertos. Reúne piezas de artistas, junto a audiovisuales divulgativos protagonizados por Sergio Oslé, consejero delegado de Telefónica España; Gemma Galdón-Clavell, doctora en Políticas de Seguridad y Tecnología y directora de Eticas Consulting; Marta Peirano, periodista e investigadora especializada en tecnología, y Coral Calero, doctora en Ingeniería Informática y catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Con ellos, se aborda el impacto de los algoritmos, cómo pueden complementarse la inteligencia humana y la inteligencia artificial, cuáles son los próximos avances en la materia, qué implica el sesgo algorítmico, cómo proteger la privacidad de los datos que se obtienen a través de ellos o cuál es el impacto ambiental que generan.

Asimismo, la muetra presenta dos piezas que nos introducen en el mundo algorítmico. Por un lado, Código XML-SVG de Karin Sander, donde la artista traduce el espacio físico de la sala expositiva en su equivalente código fuente; y, por otro, 'Not Allowed for Algoritmic Audiences' de Kyriaki Goni, en la que un asistente personal inteligente con rasgos humanos y creado mediante algoritmos reflexiona sobre su propia naturaleza y la de los humanos.

En la obra Machine Biography, los artistas Clara Boj y Diego Díaz entrenaron una inteligencia artificial con la recopilación de toda su actividad digital a lo largo de 2017 para predecir su vida en el futuro. El resultado se compiló en 365 libros, con los que cuestionan la capacidad predictiva de los algoritmos y la veracidad misma de la información.

Por su parte, Mushon Zer-Aviv presenta Normalizing.ng, una instalación interactiva fruto de una investigación experimental sobre los sesgos algorítmicos. Basada en el reconocimiento de rasgos faciales según metodologías históricas, hace patente cómo el aprendizaje automático mecaniza y amplifica nuestros prejuicios y de qué manera puede anularse el significado de lo "normal" con una máquina aparentemente objetiva.

Por su parte, 'The Chiromancer' de Matthias Pitscher y Giacomo Piazzi muestra una inteligencia artificial que lee la palma de la mano del visitante para predecir su futuro, cuestionando así nuestra capacidad de proyectar confianza, esperanzas y deseos en máquinas, que llegan incluso a guiar nuestras vidas.

'Cloud Face' de Shinseungback Kimyonghun, 'Faces of ImageNet' de Trevor Paglen, 'Content-Aware Studies' de Egor Kraft y 'Data Garden', del colectivo Grow Your Own Cloud, son otras de las obras expuestas.